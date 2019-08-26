Отруєння Скрипалів: вступив в силу другий пакет санкцій США проти РФ



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Перші санкції щодо Росії за недотримання Закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю були введені рік тому

Нові санкції США не зачіпають російські держкомпанії, а також вторинний ринок суверенного боргу, номінований не в рублях

У понеділок, 26 серпня, вступив в силу другий пакет американських санкцій проти Росії у справі про отруєння в британському Солсбері ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

На початку серпня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) мінфіну США повідомило, що друга частина антиросійських санкцій за звинуваченням в застосуванні хімзброї в британському Солсбері вступить в дію 26 серпня.

Пізніше, 23 серпня, держдеп США підтвердив ці дані про терміни реалізації другого пакету антиросійських санкцій.

Перші санкції щодо Росії за недотримання Закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю (CBW Act) були введені рік тому. Для другого етапу санкцій за законом CBW Act потрібно було вибрати мінімум три заходи з шести, перерахованих в законі.

В результаті США зупинилися на наступних трьох заходи: Вашингтон буде виступати проти видачі всіх кредитів чи іншої фінансово-технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк і МВФ; США посилять ліцензування при продажу РФ ряду товарів і технологій; заборонять американським банкам брати участь в первинному ринку валютного суверенного боргу Росії і видавати кредити уряду РФ.

Як повідомлялося, нові санкції США не зачіпають російські держкомпанії, а також вторинний ринок суверенного боргу, номінований не в рублях (на борг в російській валюті обмеження не поширюються). Ці виключення пом'якшують ефект санкцій, відзначають аналітики дослідницько-консалтингової компанії Eurasia Group.

«Цей крок (новий пакет санкцій - ред) істотно знижує шанси на те, що «яструби» в Конгресі проведуть більш жорсткі санкції щодо суверенного боргу РФ, навіть якщо найпалкіші з них вважатимуть вжиті заходи недостатніми», - цитує Bloomberg аналітичну записку Eurasia Group.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.

Джерело: Інтерфакс-Україна