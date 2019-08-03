Отруєння Скрипаля: США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії
США виступатимуть проти надання будь-якої позики, фінансової чи технічної допомоги Росії міжнародними фінансовими установами
Державний департамент США оголосив про запровадження другого пакету санкцій проти Росії у справі Скрипалів, які включають заборону надання позик, кредитів та будь-якої фінансової допомоги. Про це повідомляє сайт Білого дому.
«США виступатимуть проти надання будь-якої позики, фінансової чи технічної допомоги Росії міжнародними фінансовими установами, такими як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд. Банкам США забороняється брати участь на первинному ринку облігацій, що не є рубльовими, випущеними російським сувереном, та позичати кошти, деноміновані в рублях, суверену Росії. Ліцензії на експорт до Росії хімічних та біологічних предметів подвійного використання, контрольованих Міністерством торгівлі, підлягають політиці «презумпції відмови», — йдеться в указі.
Також, нові санкції обмежуватимуть доступ Росії до багатосторонньої системи розвитку банку, ринку первинних випусків російського суверенного боргу, номінованого не в рублях, боргового фінансування, вираженого в рублях, а також предметів американського походження, які стратегічно важливі для російської хімічної та біологічної зброї.
Зазначається, що санкції діятимуть щонайменше 12 місяців.