Скрипаль телефонував сім'ї у Росію, - племінниця ексрозвідника



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Скрипаль телефонував рідним 26 червня, його дзвінок тривав п'ять хвилин Фото rtvi.com

Скрипаль повідомив, що не збирається повертатися в Росію

Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль, якого отруїли у британському Солсбері в березні 2018 року, телефонував своїй сім'ї у РФ. Про це в коментарі «РИА «Новости» повідомила його племінниця Вікторія Скрипаль.

За її словами, Скрипаль телефонував 26 червня, його дзвінок тривав п'ять хвилин. За словами племінниці, всі його дзвінки тривають не більше ніж п'ять хвилин – «мабуть, саме стільки йому дозволяють із нами говорити», припустила жінка.

Ексрозвідник повідомив, що не збирається повертатися в Росію, додала племінниця.

У лютому цього року Вікторія Скрипаль говорила, що її дядько, імовірно, «вже давно кремований і стоїть в урні».

Нагадаємо, Скрипаля і його дочку Юлію отруїли 4 березня 2018 року в британському Солсбері розробленим у РФ нервово-паралітичним агентом «Новачок». Їм удалося вижити після замаху.

5 вересня 2018 року в прокуратурі Британії назвали прізвища, під якими підозрювані у скоєнні отруєння в'їхали у країну, – Олександр Петров і Руслан Боширов. Прем'єр-міністерка країни Тереза Мей підкреслила, що вони є офіцерами ГРУ.

Двоє чоловіків, чиї фото опублікувала британська прокуратура, заявили в телеінтерв'ю, що справді були в Солсбері в березні, але їздили туди суто на екскурсію. Свою причетність до отруєння та до роботи в ГРУ вони заперечували.