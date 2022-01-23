Пенсії переселенцям. Ощадбанк пояснив, хто не отримає виплат після 31 березня

Ощадбанк протягом двох років продовжував термін дії банківських карт переселенців

Державний Ощадбанк продовжив до 31 березня 2022 року термін дії старих банківських карт для пенсіонерів-переселенців із Донецька та Луганська. Це може бути останнє продовження. Про це повідомила начальниця Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко в інтерв'ю виданню «Донбас. Реалії».

«Сьогодні кінцева дата – 31 березня 2022. Ще раз закликаю людей звернутися до відділень Ощадбанку», – сказала вона.

Вона нагадала, що протягом останніх двох років із початку карантину Ощадбанк продовжував термін дії банківських карт.

«Ці дії були винятковим рішенням, щоб дати можливість жителям ОРДЛО встигнути до нас звернеться. Тобто вже було два роки, щоб отримати ці картки. Останнє рішення прийняли через рішення влади про продовження адаптивного карантину», – додала вона.

За її словами, тільки за грудень приблизно 8 тис. жителів окупованих територій звернулися до відділень банку в Донецькій області, незважаючи на лише один відкритий КПВВ.

«У середньому 700-800 осіб щодня звертаються до нас», – повідомила вона, зазначивши, що понад 100 тис. карток продовжують чекати своїх власників.

До слова, 31 грудня Антимонопольний комітет України оштрафував державний Ощадбанк за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Йдеться про зловживання банком його монопольним становищем під час участі у проєкті «Муніципальна картка «Картка киянина».

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