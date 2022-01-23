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    Думки вголос

    В очікуванні війни – вгамуймо тривогу і заспокоймося!

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

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    Українській владі&nbsp;треба витримати зовнішній тиск і не дозволити зробити Україну найслабшою ланкою у напруженій глобальній грі! - В очікуванні війни – вгамуймо тривогу і заспокоймося!
    Українській владі треба витримати зовнішній тиск і не дозволити зробити Україну найслабшою ланкою у напруженій глобальній грі!

    Не буде ніякого широкомасштабного наступу Путіна

    Психоз і паніка продовжують наростати.

    Хтось уже пакує тривожні валізи і шукає хатинку в селі куди подалі, щоб сховатися. Хто багатший, уже виймає гроші з банку і переводить закордон чи пакує готівкою валюту в дорогу далеку. Хтось поповнює запаси палива і дров, ліків і продуктів.

    Щодня, залякуючи одне одного, віялом поширюються апокаліптичні сценарії наступу Путіна і війни на всій території України. Дзвонять, пишуть, питають: коли почнеться війна?

    Моя відповідь: вгамуймо свою тривогу, заспокоймося, ніякого широкомасштабного наступу Путіна – не буде. Іде гра нервів, перевірка на міцність і силу духу. Ідуть торги, високі геополітичні. Так, усе це навколо нас і про нас також, але не ми там граємо першу скрипку, і не другу, й не третю. Іде пошук слабкої ланки, яка не витримає і здасться першою. Багато хто спонукатиме здатися нас, Україну, дотискаючи під страхом нової війни до «имплементации Минских соглашений, особого статуса, всеобщей амнистии» та інших хотєлок Путіна, аби зруйнувати нашу країну зсередини і позбавити її права обирати свій курс, без нової війни. От тут, нам треба вистояти, суспільству і владі треба вистояти. Бо втюхати нам який-небудь «Мінськ-3» разом із вороже налаштованим до України і вже переважно з російськими паспортами ОРДЛО – таке можливо, але лише якщо ми дозволимо ворогу себе залякати. І провокації й локальні загострення на фронті можливі.

    Тож спокою і душевних сил нам з вами і українським солдатам, а українській владі – витримати зовнішній тиск і не дозволити зробити Україну найслабшою ланкою у цій нервовій і напруженій глобальній грі!

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    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна Путін ОРДЛО Україна влада
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    В очікуванні війни – вгамуймо тривогу і заспокоймося!