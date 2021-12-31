Ощадбанк отримав від Антимонопольного комітету «подарунок» під ялинку

Ощадбанк оштрафовано за неконкурентні умови обслуговування «Картки киянина»

31 грудня Антимонопольний комітет України оштрафував державний Ощадбанк за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Йдеться про зловживання банком його монопольним становищем під час участі у проєкті «Муніципальна картка «Картка киянина». Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет з’ясував, що Ощадбанк був одноосібним банком-учасником проєкту та в його межах самостійно встановлював порядок і умови відкриття та ведення карткових рахунків.

У період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання «Картки киянина» обов’язкове підключення платної послуги СМС-інформування. Також у цей же період під час реєстрації карток у системі дистанційного банківського обслуговування (Web/Mobile-банкінг (Ощад 24/7) відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування. При цьому банком не пропонувалися кращі, конкурентні умови обслуговування «Картки киянина».

Оскільки Ощадбанк був єдиним банком-учасником проєкту «Муніципальна картка «Картка киянина», власники відповідних карток змушені були погоджуватися на його умови та зазнавали фінансових витрат.

Проаналізувавши матеріали справи, Комітет визнав порушенням:

підключення платної послуги СМС-інформування як обов’язкової умови для отримання «Картки киянина»;

вимоги підключення платної послуги СМС-інформування для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування в рамках проєкту «Картка киянина».

За ці два порушення на Ощадбанк накладено штраф загальною сумою 503,552 тис. грн.

«Визначаючи суму штрафу, Комітет врахував, що банк уже припинив порушення, не заперечував факт його вчинення та співпрацював із Комітетом під час розгляду справи», – йдеться в повідомленні АМКУ.