«Це страшно». Українські пенсіонери оцінили ідею запровадження продуктових карток

«Навіщо продуктові картки, коли можна підвищувати пенсію?!»

Продукти харчування дорожчають. Економічні експерти прогнозують на 2022 рік рекордне підвищення цін на найнеобхідніші товари. Такий розвиток подій насамперед позначиться на малозабезпечених. «Так звані продуктові чеки — цілком реальна альтернатива державному регулюванню цін», — вважає радник Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

Коли люди чують про «картки споживача», виникають асоціації з радянськими «картками», папірцями, які дозволяли отримати товари, яких не можна було дістати. Та якщо наприкінці 80-х – початку 90-х років причиною використання карток був дефіцит, то нині — висока ціна продуктів для незаможних споживачів.

У свідомості багатьох українців продовольчі картки є символом «радянщини», тому до них люди ставляться здебільшого скептично. Не всі поділяють думку і про доцільність їх використання тепер.

З іншого боку, система допомоги незахищеним верствам населення шляхом видання пільгових карток для придбання певних товарів діє у багатьох розвинутих країнах світу. Наприклад, США щороку витрачають близько $80 млрд на підтримку малозабезпечиних.

За словами Устенка, в Офісі президента нині тривають дискусії щодо способів надання допомоги. Це можуть бути або картки, або субсидії. Причому, держава розмірковує, аби цю послугу надавати через додаток «Дія». Але хто саме отримуватиме допомогу, що саме, за яким критерієм, як можна буде її витратити, наразі точно не відомо.

Що думають українські пенсіонери про доцільність впровадження продуктових карток, в якому форматі зручніше? Чи може краще, аби держава адресну допомогу малозабезпечиним надавала готівкою? Які продукти мають увійти у «пакети допомоги»?

«Главком» зібрав думки перехожих у місті Світловодськ, що на Кіровоградщині:

Олена, домогосподарка:

Продукти завжди потрібні в будь-якому випадку. Щодо зручності електронних версій допомоги: дочка в мене користується електронними картами, і чоловік, мабуть, теж, їм так зручно, але я сама не користувалася.

Тетяна, пенсіонерка:

Продуктові картки? Хіба що для малозабезпечених. Для них це олія, яка зараз дуже дорога, вершкове масло теж. Для літніх людей і макаронні вироби недешеві. У мене, наприклад, пенсія 1900 грн. І що ви, які там електронні! Я говорю про населення пенсійного віку. Я думаю, це можна зробити схожим на субсидію, щоби бабуся могла спокійно прийти, як раніше було. От у нас колись був такий магазин «Ветеран», туди приходили зареєстровані люди й отримували продукти, які їм надавалися.

Ольга, пенсіонерка:

Я вважаю це неправильним у теперішньому часі. Як на мене, це навіть страшно. Це що, ми не зможемо щось купити самі? Для цього потрібні смартфони, а в нас кнопкові телефони. Але в паперовому вигляді це може бути.

Марина, пенсіонерка:

Картки не потрібні! Краще, щоби пенсію додали, щоби ліки стали дешевшими. Оце вже — інша річ.

Галина, пенсіонерка:

Треба в основному на м’ясо й молоко. Мені зручні були б картки на папері. Я навіть пенсію отримую на пошті, тож карткою майже не користуюся. Нам нема що туди покласти.

Галина, енергетик:

В Україні продуктові картки? Ні. Краще пенсію підвищити. Якась допомога з продуктів? Так. Я думаю, треба отримувати продуктові набори, бо пенсії маленькі — не вистачає.

Галина, медсестра:

Звісно, пенсіонерам потрібні борошно, макарони, цукор.

Валентина, пенсіонерка:

Я думаю, це якась маячня. Хто буде перейматися за людей? Допомога потрібна, звісно, тому що люди дуже бідні. Я от вчора отримала пенсію, розклала по поличках — і сьогодні вже без грошей, уже треба на всьому заощаджувати, навіть на хлібі.

Катерина, продавчиня:

Я не згодна. Усе хай буде у вільному продажу. Тільки після війни були картки. Зараз ми живемо в іншій країні, і їх знову вводять? Нема слів.

Ірина Кобець, для «Главкома»