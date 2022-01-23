Завдяки новим правилам оподаткування українці ризикують отримати на 30% менші зарплати

Податкова реформа може спричинити збільшення податкового навантаження на працівників

Із 1 січня 2022 року в Україні почали діяти нові правила оподаткування. Зокрема, у планах влади об'єднати прибутковий податок, єдиний соцвнесок та військовий збір, після чого знизити їхню сумарну ставку. Проте на думку бухгалтерки-експертки аутсорсингової компанії Accountor Тетяни Шеремет, така реформа за певних умов може негативно позначитися на зарплатах українців, повідомляє ubr.

Так, після об'єднання одразу трьох зборів із заробітної плати, планують зниження відсоткової ставки спочатку до 30%, а потім і до 25%. Усе це може спричинити збільшення податкового навантаження на працівників і призвести до зниження зарплат.

Зараз частину вищезгаданих податків, а саме податки на доходи фізичних осіб (ПДФО – 18%) та військовий збір (1,5%), роботодавець утримує з окладу працівників, після вирахування яких видає зарплату. Єдиний соціальний внесок (22%) він сплачує самостійно.

«Але якщо об'єднувати все в один податок, то хто буде його платником? Якщо співробітник, то це збільшить податкове навантаження на населення. Чи не призведе це до ще більшої «тінізації», адже не кожен працівник матиме можливість платити третину заробітної плати до бюджету?», – міркує експертка.

Вона зазначає, що протилежний варіант – оплата роботодавцем усіх податків – стане критичним для багатьох компаній.

«Якщо залишити оклади без змін, то фонд заробітної плати зросте на 10%, що для багатьох компаній може бути критично», – зауважила Шеремет.

На думку експертки, об'єднання оподаткування торкнеться також і додаткових благ, наприклад, оплати відрядження.

«Якщо з додаткового блага також утримуватиметься об'єднаний податок за ставкою 30%, то за одне відрядження можна буде витратити всю зарплату», – наголосила бухгалтерка.

Серед переваг запланованих нововведень Шеремет відзначає спрощення процесу адміністрування та ведення звітності. Проте, загалом, поки що експертка не має впевненості в доцільності та ефективності реформи.

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