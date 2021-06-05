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    Названо найзбитковіші державні підприємства України

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    2020 року &laquo;Укрзалізниця&raquo; принесла 11,9 млрд грн збитків<b></b> - Названо найзбитковіші державні підприємства України

    2020 року «Укрзалізниця» принесла 11,9 млрд грн збитків

    Фото: ВВС

    2020 року найбільші держкорпорацій принесли 42 млрд грн збитків

    За результатами підрахунку, 15 найбільших державних підприємств сукупно отримали 42 млрд грн збитків за 2020 рік.

    Про це йдеться у публікації «Економічної правди».

    Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх збитків склав 72,4 млрд грн. Найзбитковішими стали:

    • «Укренерго» (27,5 млрд грн);
    • «Нафтогаз» (19 млрд грн);
    • «Укрзалізниця» (11,9 млрд грн);
    • «Державна продовольчо-зернова корпорація» (5,9 млрд грн);
    • «Енергоатом» (4,8 млрд грн);
    • «Украерорух» (1.5млрд грн);
    • Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (1,5 млрд грн);
    • «Аграрний фонд» (0,2 млрд грн);
    • «Автомобільні дороги України» (0,1 млрд грн).

    Інші шість держпідприємств завершили 2020 рік із прибутками. Їхній загальний прибуток склав 30,1 млрд грн, у тому числі:

    • «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);
    • «Укргідроенерго» (4,1 млрд грн);
    • «Адміністрація морських портів України» (2,7 млрд грн);
    • «Укроборонпром» (2,5 млрд грн);
    • Поліграфічний комбінат «Україна» (0,2 млрд грн);
    • «Укрпошта» (0,2 млрд грн).

    Як повідомлялося раніше, державний «Енергоатом» розкритикував відмову НКРЕКП зупинити махінації на ринку електроенергії, через які завдають мільярдних збитків генеруючим компаніям.

    Теги: НКРЕКП Аеропорт Бориспіль дороги Укрзалізниця аеропорт Енергоатом Укрпошта Україна Укроборонпром Укренерго Укргідроенерго
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    Названо найзбитковіші державні підприємства України