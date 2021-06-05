Названо найзбитковіші державні підприємства України
2020 року «Укрзалізниця» принесла 11,9 млрд грн збитків
2020 року найбільші держкорпорацій принесли 42 млрд грн збитків
За результатами підрахунку, 15 найбільших державних підприємств сукупно отримали 42 млрд грн збитків за 2020 рік.
Про це йдеться у публікації «Економічної правди».
Дев'ять із 15 найбільших держпідприємств у 2020 році були збитковими. Загальний розмір їхніх збитків склав 72,4 млрд грн. Найзбитковішими стали:
- «Укренерго» (27,5 млрд грн);
- «Нафтогаз» (19 млрд грн);
- «Укрзалізниця» (11,9 млрд грн);
- «Державна продовольчо-зернова корпорація» (5,9 млрд грн);
- «Енергоатом» (4,8 млрд грн);
- «Украерорух» (1.5млрд грн);
- Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (1,5 млрд грн);
- «Аграрний фонд» (0,2 млрд грн);
- «Автомобільні дороги України» (0,1 млрд грн).
Інші шість держпідприємств завершили 2020 рік із прибутками. Їхній загальний прибуток склав 30,1 млрд грн, у тому числі:
- «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);
- «Укргідроенерго» (4,1 млрд грн);
- «Адміністрація морських портів України» (2,7 млрд грн);
- «Укроборонпром» (2,5 млрд грн);
- Поліграфічний комбінат «Україна» (0,2 млрд грн);
- «Укрпошта» (0,2 млрд грн).
Як повідомлялося раніше, державний «Енергоатом» розкритикував відмову НКРЕКП зупинити махінації на ринку електроенергії, через які завдають мільярдних збитків генеруючим компаніям.