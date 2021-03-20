Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: кому додадуть і як перевірити нарахування

У Законі все виписано індивідуально. Розмір пенсійного нарахування буде залежати від стажу і зарплати

Відповіді на головні питання про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

З 1 квітня 2021 року в Україні будуть перераховані пенсії працюючим пенсіонерам. Таких в Україні, за даними Держслужби статистики, налічується 2,7 млн, тобто, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати. Але далеко не кожен із них отримає добавку до пенсії за те, що він не пішов на заслужений відпочинок. Точно не перерахують пенсіонерам-»новачкам», їх із квітня 2019-го по квітень 2021 року набралося близько 700 тис. осіб.

Тобто на підвищення претендують приблизно 2 млн пенсіонерів-працівників. До речі, Пенсфонд повідомив, що в Україні стало більше пенсіонерів. Щоб пенсії майбутніх пенсіонерів стали більшими, Кабмін має твердий намір ввести накопичувальні пенсії.

Ввідповіді на 8 головних питань про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Раніше ми розповідали, кому проіндексують пенсії з 1 березня нинішнього року.

Кому з працюючих пенсіонерів зроблять перерахунок пенсії?

За ст. 42 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», перерахунок зроблять тим, кому пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому і більше, тобто до 1 квітня 2019 року. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, перерахунок буде не раніше квітня 2022 року. Збільшення пенсії залежить від зарплати і тривалості страхового стажу та визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

Чи потрібно працюючим пенсіонерам звертатися до Пенсійного фонду за перерахунком?

Перерахунок пенсії проводиться автоматично, тому більшості тих, кому перерахунок покладено, звертатися не потрібно. Але в окремих випадках звертатися треба. Припустимо, пенсіонер отримував пенсію за вислугу років, по інвалідності, але з 1 квітня заробив собі необхідний трудовий (страховий) стаж або досяг 60 років, що дають право на пенсію за віком. Після перерахунку його пенсія може виявитися більшою, ніж одержувана.

Наприклад, учителька в 50 років вийшла на пенсію за вислугою років (20 років роботи за професією) і далі 10 років працювала бухгалтером, отримуючи високу офіційну зарплату. Після перерахунку її пенсія за віком може виявитися більшою, ніж за вислугу років.

Як відбувається перерахунок пенсій працюючим?

Найпростіший випадок: чоловік оформив пенсію не більше ніж два роки і 11 місяців назад (інакше йому перерахували б пенсію в 2020 році) і продовжує легально працювати за наймом. За цей час він заробив не менше 24 місяців страхового стажу. Такому пенсіонеру пенсію перерахують із урахуванням стажу (плюс два роки) і його зарплати.

Наприклад: Працюючий пенсіонер, чоловік, 62 роки, з березня 2019 року отримує пенсію 6000 грн. Його трудовий стаж становить 44 роки, а середня зарплата за останні два роки стала більшою. У одержувані ним 6000 грн пенсії входить доплата за 7 років понаднормового стажу, або 124 грн, тобто «чиста» пенсія за 35 років стажу, яка перераховується з 1 квітня, становить 5876 грн.

Нагадаємо, формула розрахунку пенсії має такий вигляд:

Пенсія=середня зарплата х трудовий (страховий) стаж х індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Трудовий стаж враховується у відсотках: 1 рік=1%. Очевидно, що в 2019 році трудовий стаж цієї людини був 42% (0,42 у формулі розрахунку), а тепер став 44%. А за рахунок зростання зарплати його індивідуальний коефіцієнт побільшав на 0,04, досягнувши 2,9. Середня зарплата по країні, виходячи з якої була розрахована його пенсія, становила 4888 грн.

Нескладно підрахувати, що його «чиста» пенсія стане більшою на 361 грн (2% за стаж, решта за рахунок підвищення індивідуального коефіцієнта). З урахуванням доплати за понаднормовий стаж (вже 9 років), пенсіонер отримає на руки 6406 грн нової пенсії.

А якщо зарплата тепер менша, ніж раніше?

У разі, якщо працюючий пенсіонер тепер заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, при перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а нова, нижча зарплата – ні.

Приклад. Жінка-пенсіонер, 61 рік, отримує пенсію 2000 грн. Її трудовий стаж при призначенні пенсії – 30 років.

У формулі розрахунку зміниться коефіцієнт стажу – з 0,3 на 0,32, плюс буде доплата за два роки наднормативного стажу. Опускаючи розрахунки, отримаємо підвищення пенсії на 168 грн або до 2168 грн.

А якщо працював на пенсії менше або більше, ніж 24 місяці?

Тим, хто, перебуваючи два роки на пенсії, відпрацював менше, ніж 24 місяці, пенсію теж перерахують – з урахуванням фактично відпрацьованого часу і офіційної зарплати (ст. 42 ч. 4 п. 3 Закону).

У разі, коли пенсіонер відпрацював більше 24 місяців, і пенсію йому не перераховується (наприклад, вийшов на пенсію у вересні 2018 року, відпрацював до 1 квітня 2021 року 30 місяців), пенсію повинні перерахувати, виходячи зі стажу роботи 30 місяців. При цьому також діє правило: якщо зарплата нижча, ніж була при виході на пенсію, то вона не враховується. Враховується тільки трудовий стаж.

Коли виплатять перераховані пенсії працюючим пенсіонерам?

Точної поки не відомо, але за інформацією Федерації профспілок України з посиланням на відповідь Мінсоцполітики на їхній запит, виплати очікуються найімовірніше, протягом травня-червня, однак перерахунок точно буде з квітня. Тобто разом із новою пенсією за травень (червень) виплатять і доплату старої пенсії за квітень.

На яке ще підвищення пенсій мають право працюючі пенсіонери?

У 2021 році – тільки на збільшення доплати за понаднормовий стаж, за нагороди, почесні звання в зв'язку з підвищенням соцстандартів, зокрема прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних.

Нагадаємо: з 1 липня ПМ для непрацездатних збільшиться до 1854 грн (+85 грн), з 1 грудня – до 1934 грн (+80 грн), разом на 165 грн. Але доплати до пенсій виявляться невеликими. Наприклад, один рік понаднормового стажу, який «коштує» 1% від мінпенсії, або 17,69 грн, буде оцінений з 1 грудня в 19,34 грн або на 1,65 грн більше, ніж нині.

Куди звертатися працюючому пенсіонеру, якщо він два роки відпрацював, а пенсію йому не збільшили?

Туди ж, де він оформляв пенсію – у відділення Пенсфонда за місцем проживання. Найкраще написати письмову заяву, на неї зобов'язані дати письмову відповідь, яку, за необхідності, можна оскаржити в суді.

Але для початку варто зателефонувати на гарячу лінію Пенсфонда 0800-503-753. Якщо назвете свої ПІБ та ІПН, працівники ПФ у багатьох випадках вам зможуть дати роз'яснення по телефону.

Поки працюючі пенсіонери тільки чекають підвищення пенсій, непрацюючі пенсіонери їх вже отримують з початку березня.

Джерело: Сегодня