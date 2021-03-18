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    Помстився поліцейському: на Одещині молодик через образу на правоохоронця побив його батьків

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    Зі слів чоловіка, він виплеснув на односельців гнів, який багато років тримав на їхнього сина - Помстився поліцейському: на Одещині молодик через образу на правоохоронця побив його батьків
    Зі слів чоловіка, він виплеснув на односельців гнів, який багато років тримав на їхнього сина
    фото: od.npu.gov.ua

    Вгамувався нападник, коли розбив потерпілим вікно та телевізор, жбурнувши в оселю каменюку.

    На Одещині поліцейські затримали 26-річного чоловіка за насильство щодо батьків працівника правоохоронного органу

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Через давню образу на співробітника Болградського районного відділу поліції, який викрив його в крадіжці майна з сільради, зловмисник прийшов додому до батьків правоохоронця з претензією до їхнього сина. З порога непроханий гість декілька разів вдарив кулаком в обличчя 60-річного батька поліцейського, а коли слідом з хати вибігла на рік молодша від нього дружина, побив і її. Вгамувався молодик, коли розбив потерпілим вікно та телевізор, жбурнувши в оселю каменюку.

    Про це подружжя сповістило до територіального підрозділу поліції. Правоохоронці направили потерпілих на огляд до лікарні. В чоловіка пошкоджене око та гематоми на обличчі, у жінки – садна на голові. Правопорушника затримали за місцем мешкання. Зі слів чоловіка, він виплеснув на односельців гнів, який багато років тримав на їхнього сина. За скоєне йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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    Теги: пенсіонери Одеса напад поліція
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