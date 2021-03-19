У Києві з понеділка запрацюють нові пункти вакцинації: хто зможе отримати щеплення

На вакцинацію люди старше 80 років можуть потрапити через сімейних лікарів

Навантаженість кожного пункту на день – 30 доз, а флакон з 10 дозами повинні відкривати тоді, коли на нього точно є 10 людей

З понеділка, 22 березня, у столиці почнуть працювати 32 стаціонарні пункти щеплень для людей від 80 років. Пункти працюватимуть при центрах медико-санітарної допомоги. На кожному із них будуть лікар і медсестра, які проходили навчання щодо вакцинації. Про це повідомив координатор з вакцинації у місті Києві Василь Животенюк, пише «Громадське».

«Сімейні лікарі також можуть отримати щеплення. Якщо хтось з сімейних лікарів ще досі залишився не вакцинованим», – зазначив Животенюк.

Всього, за словами координатора з вакцинації, у Києві задекларували 86 стаціонарних пунктів щеплень, частина з них, 32 пункти, почнуть свою роботу в понеділок, бо закінчили навчання.

На вакцинацію люди старше 80 років можуть потрапити через сімейних лікарів, які попередньо записували охочих зробити щеплення.

«Люди, які мають декларацію з сімейним лікарем, можуть потрапити на вакцинацію. Їх мають запросити сімейні лікарі», – заявив Василь Животенюк.

За його словами, навантаженість кожного пункту на день – 30 доз. А флакон з 10 дозами повинні відкривати тоді, коли на нього точно є 10 людей.

Також Животенюк анонсував, що 22 березня Міністерство охорони здоров'я запустить карту, яка повідомлятиме про розташування центрів вакцинації українців.

Очільник МОЗ сьогодні повідомив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинацій.

В Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Також МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.

Читайте також: