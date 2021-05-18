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    Економіка та фінанси

    Підвищення тарифів на електроенергію: українцям передрекли зростання цін в 10 разів

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    Тарифи на електроенергію можуть підскочити так само, як тарифи на газ - Підвищення тарифів на електроенергію: українцям передрекли зростання цін в 10 разів
    Тарифи на електроенергію можуть підскочити так само, як тарифи на газ
    Фото: Уніан

    При введенні ринкових тарифів ціни будуть серйозно відрізнятися в залежності від регіону

    Ціни на електрику для населення можуть зрости так само різко, як це було з тарифами на газ, оскільки тривалий час в нашій країні зростання електротарифів штучно стримується. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє Уніан.

    «На ринку газу ми пройшли те саме. Спочатку тарифи були низькі, а потім «пружина» зірвалася, і тарифи зросли в 10 разів. Те саме буде і з електроенергією: чим більше стримувати тарифи, тим сильнішим буде удар по населенню. Закони економіки не обдуриш», – сказав він.

    Омельченко вважає, що через економічно не обґрунтовані тарифи рано чи пізно Україна зіткнеться з серйозними проблемами з електропостачанням.

    «Можна не підвищувати ціни, такий варіант існує. Їх можна стримувати, але тоді потрібно прямо сказати, що у нас виникнуть серйозні ризики по інфраструктурі, дефіцит електроенергії в зимовий період, ризики віялових відключень», – вважає експерт.

    Він зазначив, що через недоотримання прибутку в енергетичних компаній не буде фінансової можливості закуповувати паливо, проводити вчасно ремонтні роботи та здійснювати модернізацію електростанцій.
    «Підсядемо на імпорт, а це тільки з Росії, і це політично величезні ризики», – додав він.

    Експерт вважає, що одне з основних завдань, які вирішить підвищення тарифів для населення – це збільшення обсягу інвестицій в національну енергетичну інфраструктуру.

    На думку Омельченка, яким буде ринковий тариф для населення – покаже тільки ринок. Але разом з тим ціни будуть серйозно відрізнятися в залежності від регіону країни.

    «Це як з тарифами облгазів. Нацкомісія з тарифів затверджує ставки для кожного обленерго. Залежно від регіону, протяжності та зношеності мереж вартість розподілу електрики буде сильно відрізнятися, може, навіть у два рази. Відповідно, різними будуть кінцеві тарифи на світло для домогосподарств», – пояснив він.

    Ціна на електроенергію в Україні

    • Раніше заступник міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що ринкова ціна електроенергії для населення у два рази вище, ніж нині діюча в розмірі 1,68 грн за кВт-год завдяки урядовим постановам на ринку електроенергії.
    • За інформацією Бойка, ціна на електроенергію безпосередньо впливає на розмір платіжки для близько 16,7 млн побутових споживачів (домогосподарств і прирівняних до них категорій) і охоплює все населення України.
    • 28 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про ще одне продовження дії фіксованої ціни на електроенергію для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня 2021 року.
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    Теги: тарифи ціни електроенергія населення
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    Підвищення тарифів на електроенергію: українцям передрекли зростання цін в 10 разів