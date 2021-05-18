Підвищення тарифів на електроенергію: українцям передрекли зростання цін в 10 разів
При введенні ринкових тарифів ціни будуть серйозно відрізнятися в залежності від регіону
Ціни на електрику для населення можуть зрости так само різко, як це було з тарифами на газ, оскільки тривалий час в нашій країні зростання електротарифів штучно стримується. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє Уніан.
«На ринку газу ми пройшли те саме. Спочатку тарифи були низькі, а потім «пружина» зірвалася, і тарифи зросли в 10 разів. Те саме буде і з електроенергією: чим більше стримувати тарифи, тим сильнішим буде удар по населенню. Закони економіки не обдуриш», – сказав він.
Омельченко вважає, що через економічно не обґрунтовані тарифи рано чи пізно Україна зіткнеться з серйозними проблемами з електропостачанням.
«Можна не підвищувати ціни, такий варіант існує. Їх можна стримувати, але тоді потрібно прямо сказати, що у нас виникнуть серйозні ризики по інфраструктурі, дефіцит електроенергії в зимовий період, ризики віялових відключень», – вважає експерт.
Він зазначив, що через недоотримання прибутку в енергетичних компаній не буде фінансової можливості закуповувати паливо, проводити вчасно ремонтні роботи та здійснювати модернізацію електростанцій.
«Підсядемо на імпорт, а це тільки з Росії, і це політично величезні ризики», – додав він.
Експерт вважає, що одне з основних завдань, які вирішить підвищення тарифів для населення – це збільшення обсягу інвестицій в національну енергетичну інфраструктуру.
На думку Омельченка, яким буде ринковий тариф для населення – покаже тільки ринок. Але разом з тим ціни будуть серйозно відрізнятися в залежності від регіону країни.
«Це як з тарифами облгазів. Нацкомісія з тарифів затверджує ставки для кожного обленерго. Залежно від регіону, протяжності та зношеності мереж вартість розподілу електрики буде сильно відрізнятися, може, навіть у два рази. Відповідно, різними будуть кінцеві тарифи на світло для домогосподарств», – пояснив він.
Ціна на електроенергію в Україні
- Раніше заступник міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що ринкова ціна електроенергії для населення у два рази вище, ніж нині діюча в розмірі 1,68 грн за кВт-год завдяки урядовим постановам на ринку електроенергії.
- За інформацією Бойка, ціна на електроенергію безпосередньо впливає на розмір платіжки для близько 16,7 млн побутових споживачів (домогосподарств і прирівняних до них категорій) і охоплює все населення України.
- 28 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про ще одне продовження дії фіксованої ціни на електроенергію для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня 2021 року.