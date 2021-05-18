Підвищення тарифів на електроенергію: українцям передрекли зростання цін в 10 разів

Тарифи на електроенергію можуть підскочити так само, як тарифи на газ

При введенні ринкових тарифів ціни будуть серйозно відрізнятися в залежності від регіону

Ціни на електрику для населення можуть зрости так само різко, як це було з тарифами на газ, оскільки тривалий час в нашій країні зростання електротарифів штучно стримується. Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє Уніан.

«На ринку газу ми пройшли те саме. Спочатку тарифи були низькі, а потім «пружина» зірвалася, і тарифи зросли в 10 разів. Те саме буде і з електроенергією: чим більше стримувати тарифи, тим сильнішим буде удар по населенню. Закони економіки не обдуриш», – сказав він.

Омельченко вважає, що через економічно не обґрунтовані тарифи рано чи пізно Україна зіткнеться з серйозними проблемами з електропостачанням.

«Можна не підвищувати ціни, такий варіант існує. Їх можна стримувати, але тоді потрібно прямо сказати, що у нас виникнуть серйозні ризики по інфраструктурі, дефіцит електроенергії в зимовий період, ризики віялових відключень», – вважає експерт.

Він зазначив, що через недоотримання прибутку в енергетичних компаній не буде фінансової можливості закуповувати паливо, проводити вчасно ремонтні роботи та здійснювати модернізацію електростанцій.

«Підсядемо на імпорт, а це тільки з Росії, і це політично величезні ризики», – додав він.

Експерт вважає, що одне з основних завдань, які вирішить підвищення тарифів для населення – це збільшення обсягу інвестицій в національну енергетичну інфраструктуру.

На думку Омельченка, яким буде ринковий тариф для населення – покаже тільки ринок. Але разом з тим ціни будуть серйозно відрізнятися в залежності від регіону країни.

«Це як з тарифами облгазів. Нацкомісія з тарифів затверджує ставки для кожного обленерго. Залежно від регіону, протяжності та зношеності мереж вартість розподілу електрики буде сильно відрізнятися, може, навіть у два рази. Відповідно, різними будуть кінцеві тарифи на світло для домогосподарств», – пояснив він.

Ціна на електроенергію в Україні