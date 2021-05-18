В Україні знову подорожчали продукти: що злетіло в ціні

Експерти прогнозують, що в Україні цього літа варто очікувати підвищення цін на продукти харчування

В Україні за квітень 2021 року знову зросли ціни на продукти. Так, найбільше подорожчали крупи, соняшникова олія, хліб. Подорожчання зафіксувала Державна служба статистики, повідомили в «Сніданку з 1+1».

Якщо говорити про крупи, то зокрема, гречка стала дорожчою на гривню. Також, у квітні істотно подорожчало і м'ясо. Наприклад, ціна на яловичину і на куряче філе збільшилася майже на дві гривні. Ціна свинини піднялася на одну гривню.

Але є і хороші новини. Курячі яйця подешевшали на 22 копійки. Також у квітні знизилися ціни на овочі минулорічного врожаю. Ціна картоплі, моркви та цибулі зменшилася на 25 копійок за кілограм.

До слова, ціни на алкоголь і сигарети в Україні значно зросли з квітня 2020 року. В першу чергу це стосується пива, горілки, столових вин і сигарет вітчизняного виробника.

Одночасно експерти прогнозують, що в Україні цього літа варто очікувати підвищення цін на продукти харчування. Вони будуть значно вищими, ніж у цей же період минулого року.

Споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року порівняно з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%. За останній рік інфляція склала 8,4%.

До слова, в Україні стрімко дорожчає хліб. Тільки за останній рік його вартість збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Тим часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.