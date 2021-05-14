Податок на зайві метри: кому додатково випишуть штрафи

За кожний зайвий квадратний метр доведеться заплатити 70,8 грн

Українцям до 1 липня 2021-го прийдуть податки на квартири і будинки. Заплатити потрібно до 70,8 грн за кожен «зайвий» квадрат (більше 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків). Тим, хто не заплатить протягом двох місяців, загрожують штрафи.

«Згідно ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років», – пояснили ДПС. Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення і відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.

«Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платник не має за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, податкове повідомлення вважається врученим із дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення», – пояснюють в ДПС.

Важливо зауважити, що місцева влада має право пом'якшити норму, наприклад, брати податок з квартир площею від 70 квадратів. Однак більшість міськрад на такий крок не погоджується. Максимальна ставка податку – 1,5% від мінімалки за минулий рік за кожен квадратний метр житла, що перевищує норму. Цього року – 70,8 грн.

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Джерело: Обозреватель