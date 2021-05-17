Отримання субсидій за новими правилами. Киянам роз’яснили зміни

Столична влада закликає киян не панікувати та не створювати черг до органів соціального захисту

Відтепер субсидії на оплату житлово-комунальних послуг надаються лише у грошовій формі. Усі, хто отримував раніше житлову субсидію, повинні звернутися до органів соціального захисту населення з відповідними заявами та подати декларацію про доходи. Про це повідомили в Департаменті соціальної політики Київської міської держадміністрації.

Якщо раніше, за відсутності змін майнового стану отримувача, субсидія призначалася на наступний опалювальний період автоматично, то нині Міністерство соціальної політики дає 5 місяців для переоформлення житлової субсидії. При цьому, незалежно від місяця подачі заяви, субсидія буде призначена за всі 5 місяців, з травнем включно. Усі зміни передбачені Програмою житлових субсидій згідно Постанови КМУ № 420, Наказу Мінсоцполітики № 242.

Як переоформити субсидії

Для переоформлення житлової субсидії отримувач може скористатися одним зі шляхів:

звернутися до Центрів надання адміністративних послуг;

звернутися безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій;

надіслати заповнені бланки поштою на адресу органу соціального захисту населення;

скористатися електронним сервісом, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики: https://www.msp.gov.ua.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики для надання у паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення чи посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Призначення субсидій за рішенням комісій органів місцевої влади

Що стосується призначення субсидії на підставі рішень комісій, утворених органами місцевої влади та органами місцевого самоврядування, то з урахуванням внесених змін, понад 98% випадків, що раніше розглядалися комісіями, відтепер будуть призначатися органами соціального захисту населення самостійно на підставі наданих громадянами документів.

Таким чином, усім домогосподарствам, які отримували субсидію за рішенням зазначених комісій, субсидія буде призначена на наступний період безпосередньо органами соціального захисту населення. При цьому строк розгляду документів у таких випадках скорочується утричі з 30 до 10 днів.

Департамент соціальної політики КМДА закликає всіх отримувачів житлових субсидій не панікувати та не створювати черг до органів соціального захисту: часу на подачу документів достатньо, поважайте один одного, дотримуйтесь маскового режиму і безпечної дистанції.

Нагадаємо, з 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Напередодні перерахунку Кабмін посилив правила для українців: враховуватимуть наявність двох і більше квартир і машин, доходи від депозитів, купівлю валюти і поїздки за кордон.

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