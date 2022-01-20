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    Економіка та фінанси

    Пільги на «соціальний» газ для виробників продуктів харчування роздають в ручному режимі – «Українська правда»

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    У кінці грудня 2021 року уряд зобов'язав приватних видобувачів газу частину свого ресурсу за пільговими цінами продати аграрним підприємствам - Пільги на «соціальний» газ для виробників продуктів харчування роздають в ручному режимі – «Українська правда»
    У кінці грудня 2021 року уряд зобов'язав приватних видобувачів газу частину свого ресурсу за пільговими цінами продати аграрним підприємствам

    Джерела в уряді запевняють, що пільги на газ отримають лише ті підприємства, які виробляють соціально важливі продукти

    Уряд визначає хто з виробників соціально важливих продуктів отримає пільгову ціну на газ в ручному режимі.

    Про це пише видання «Економічна правда» з посиланням на джерела в уряді.

    «Компанії будуть відбиратися в ручному режимі, цим займається спеціально створений комітет», – запевняє співрозмовник.

    5 січня Мінагрополітики опублікувало перелік з 6800 компаній, які мають право на пільговий газ. Серед них виявилися найбільші агрохолдинги країни, які належать аграрним олігархам.

    «Тут і мільярдер Юрій Косюк з холдингом МХП, і компанії групи Kernel Андрія Веревського, і хлібобулочний бізнес мережі АЗС ОККО Віталія Антонова», – зазначає видання.

    Співрозмовники ЕП в уряді запевняють, що міністерський перелік попередній, і пільги отримають лише ті підприємства, які виробляють соціально важливі продукти.

    Нагадаємо, у кінці грудня 2021 року уряд зобов'язав приватних видобувачів газу частину свого ресурсу за пільговими цінами продати аграрним підприємствам.

    Ідею уряду про продаж «соціального» газу аграрним холдингам розкритикували в Асоціації газовидобувних компаній, попередивши про загрозу зниження видобутку на 1 млрд м3 на рік.

    Теги: газ бізнес продукти Мінагрополітики АЗС Українська правда Юрій Косюк уряд харчування пільги
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    Пільги на «соціальний» газ для виробників продуктів харчування роздають в ручному режимі – «Українська правда»