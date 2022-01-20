Мешканки Київщини організували канал торгівлі людьми

За день дівчата обслуговували від п’яти до семи клієнтів

Дівчатам пропонували роботу ескорту з подальшим наданням сексуальних послуг

В Київській області правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Члени злочинного угрупування вербували українських дівчат в іноземні будинки розпусти, зокрема у Стамбулі. Про це повідомила пресслужба Поліції Київщини.

Зазначається, що дівчатам, які мали досвід роботи в модельному бізнесі, пропонували роботу ескорту з подальшим наданням сексуальних послуг. Злочинну схему викрили саме під час спроби відправки за кордон двох українок.

«Організували «бізнес» 38 та 42-річна мешканки Бориспільщини. Жінки мали зв’язки за кордоном, в тому числі у розважальній сфері. Працював злочинний дует понад рік. Одна із координаторок підшуковувала жінок та займалась вербуванням, а інша відповідала за логістику, документи та фінанси», – йдеться у повідомлені обласного главку поліції.

Як діяли злочинці. Трафікери розміщували об’яви щодо високооплачуваної роботи за кордоном для жінок. Заробітну платню пропонували у розмірі $5 тис. за два тижні. Жертвами зловмисниць ставали студентки, які потрапили у складне матеріальне становище. Лиходійки пропонували працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у місті Стамбул та швидкий заробіток.

Зловмисники забезпечували дівчат квитком на літак та житлом в бюджетних готелях. За день дівчата обслуговували від п’яти до семи клієнтів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази та чорнові записи, які свідчать про те, що за кордон відправили понад 30 осіб. Вік дівчат становив від 20 до 30 років.

«Кожна «робітниця» віддавала «працедавцям» до 50% заробітку. За рекламу своїх послуг закордоном дівчата сплачували окремо. У трафікерів вилучили чорну бухгалтерію, де на кожну із дівчат було заведено «профайл» з обліком витрачених коштів на житло, транспорт, рекламу та відсоток, який організатори вже відшкодували», – повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці затримали 38-річну організаторку. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Про долю іншої зловмисниці не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Київщини затримали сутенерку, яка втягувала неповнолітніх дівчат у заняття проституцією.

Нагадаємо, столичні правоохоронці викрили групу сутенерів, що організували сексбізнес.