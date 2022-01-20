Молдова запровадила надзвичайний стан після погроз «Газпрому»

З боку «Газпрому» надійшло попередження про можливе призупинення постачання газу до Республіки Молдова

Надзвичайний стан діятиме протягом 60 днів

Парламент Республіки Молдова запровадив надзвичайний стан через погрози «Газпрому» припинити газопостачання, повідомляє кореспондент «Главкома».

Рішення підтримали 58 депутатів, відповідно надзвичайний стан діятиме протягом 60 днів.

Нагадаємо, напередодні з боку «Газпрому» надійшло попередження про можливе призупинення постачання газу до Республіки Молдова у випадку несплати чергового платежу за газ до 20 січня.

У попередні роки «Газпром» дозволяв «Молдовагазу» оплачувати поточні постачання газу в холодний період року з відстрочкою на кілька місяців.

«На жаль, «Газпром» погрожує залишити споживачів без газу, замість того, щоб вжити заходів, які допоможуть «Молдовагазу» виконати контрактні зобов'язання перед споживачами та постачальниками. Попри те, що концерн володіє мажоритарним пакетом акцій у «Молдовагазі», – наголосила глава уряду Наталія Гавриліце.

За її словами, уряд вважає, що існує реальна загроза енергетичній безпеці країни.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Молдова після шантажу РФ виділила «Газпрому» $75 млн.

Перед цим «Газпром» заявив, що припинить постачати газ в Молдову, якщо не отримає оплату впродовж 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду з проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько $74 млн США.

Нагадаємо, наприкінці Молдова продовжила контракт із «Газпромом» після енергетичної кризи, яка розгорнулася довкола переговорного процесу.

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