Як замовити послугу технічного обслуговування газових мереж. Пояснення фахівців

Майже у 80% помешканнях прикарпатців, де фахівці провели обслуговування внутрішніх мереж, було виявлено витоки газу

У 2021 році 15 тисяч споживачів газу подбали про безпеку і замовили в АТ «Івано-Франківськгаз» послугу з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж.

Послуга технічного обслуговування газових мереж включає обстеження внутрішніх газопроводів на предмет витоків газу, приладовий контроль на щільність з’єднань, перевірку герметичності футлярів, змащування запірних пристроїв, усунення витоків на муфтових з’єднаннях. Такий комплекс робіт запобігає виникненню аварійних ситуацій та забезпечує належний технічний стан внутрішніх мереж.

«Майже у 80% помешканнях прикарпатців, де фахівці нашої компанії провели техобслуговування внутрішніх мереж, було виявлено витоки газу. Найчастіше, зазначають газовики, витоки знаходять на газових кранах і арматурі. Наявність витоків газу – пряма небезпека для життя і здоров’я людей», – констатує директор з капітального будівництва АТ «Івано-Франківськгаз» Олександр Мандрик.

Відповідно до чинного законодавства, відповідальність за стан внутрішніх мереж та газового обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їх власники. Здійснювати технічне обслуговування можуть виключно спеціалісти, які мають ліцензію на проведення газонебезпечних робіт.

АТ «Івано-Франківськгаз» має необхідні дозволи та ліцензії на проведення робіт. Послугу технічного обслуговування виконують професіонали з багаторічним досвідом, у роботі використовують лише спеціалізоване сучасне обладнання.

Дізнатися детальну інформацію про послугу технічного обслуговування, отримати персональну консультацію та укласти договір на надання обраної послуги можна у найближчому 104.ua клієнтському просторі.