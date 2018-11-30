Побутові клієнти «Рівнегаз Збуту» відтепер сплачуватимуть за газ по-новому



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У «Рівнегаз Збуті» нагадують, що температура повітря впливає на облік газу

Починаючи з жовтня 2018 року, приведення до стандартних умов застосовується для обсягів газу, спожитого усіма без винятку клієнтами ТОВ «Рівнегаз Збут». Таким чином населення стало останньою категорією споживачів газу, для якої застосовують таке приведення. Всі інші споживачі ще із грудня 2015 року сплачують за спожитий газ виключно із приведенням до стандартних умов.

Такий виняток пов`язаний із тим, що рішення державних органів влади унеможливлювали приведення до стандартних умов об’ємів газу, спожитого населенням. Але оптовий постачальник газу для населення НАК «Нафтогаз» передавав «Рівнегаз Збуту» газ як приведений до стандартних умов.

Приведення до стандартних умов необхідно через те, що природний газ зменшує свій об’єм при охолодженні (стискається), а при нагріванні навпаки – збільшується (розширюється). Тобто, температура повітря впливає на облік газу.

«Наші клієнти використовують понад 85% газу в опалювальний період. Тому об’єми несплаченого газу зростають пропорційно із збільшенням споживання палива. Приведення до стандартних умов, котре застосовується в рахунках із жовтня, і буде діяти для всіх без винятку споживачів в Україні, дасть змогу зупинити дискримінаційну практику вибіркового застосування стандартних умов. А що стосується боргів накопичених раніше, то ця проблема потребує комплексного рішення за участю Кабінету Міністрів, Держрегулятора та учасників ринку», - зазначив директор «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

Тому в кожній квитанції довідково зазначена інформація щодо різниці в об’ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах за період від 01 грудня 2015 року до 30 вересня 2018 року. Борги за цей період виникли з причин, котрі не залежать від «Рівнегаз Збут», переконують у компанії.

Відтак, газова компанія звертається до органів влади для зваженого і комплексного вирішення проблеми цих боргів. Без такого рішення компанії доведеться пред'явити населенню заборгованість, котра виникла.