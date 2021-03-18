Підприємці зможуть автоматично реєструватися онлайн: як це зробити

Планується можливість сплати податків у застосунку «Дія»

Міністерство цифрової трансформації України планує у квітні запустити послуги автоматичної реєстрації фізосіб-підприємців на порталі «Дія». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час всеукраїнського форуму «Україна 30».

«Ми хочемо в принципі прибрати людський фактор і домовилися з Міністерством юстиції разом запустити автоматичну реєстрацію ФОП. Уже у квітні на «Дія Summit» ми це презентуємо», – повідомив Федоров, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Запуск цієї послуги дасть змогу повністю прибрати людський фактор у частині перевірок, замінивши його машинною звіркою інформації з реєстрів.

За словами Федорова, наразі задоволеність послугою онлайн-реєстрації ФОП на порталі «Дія» становить приблизно 90%, після запуску автоматичної реєстрації міністр очікує, що цей показник збільшиться до 95-99%.

Мінцифри також планує запустити можливість сплати податків у застосунку «Дія».

«Це займатиме декілька кліків, оскільки система все розуміє автоматично. Ви вводите суму або вона підтягується з банків, вам показується скільки оплатити, ви натискаєте «сплатити» прив'язаною карткою - Apple.Pay або Google.Pay - і все, у чотири кліки податки оплачені, декларація вже у податковій», – заявив Федоров.

Цю послугу Мінцифри також планує запустити у квітні.

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