- Рік на карантині. Чи «вбиває» коронавірус попит на автомобілі в Україні

За рік карантину продажі нових автомобілів в Україні скоротилися, але не критично

Коронавірус не зміг відправити автомобільний бізнес України в нокдаун. І хоча за рік пандемії продажі нових авто дещо скоротилися, в цілому можна сказати, що падіння попиту було мінімальним.

З березня 2020 року – коли уряд вперше запровадив карантин – по березень 2021-го автомобільні дилери втратили приблизно 9% покупців. Про це свідчать підрахунки «Главком.Техно», які спираються на відкриту статистику від асоціації «Укравтопром» та аналітичного видання «Автоконсалтинг».

Незначущість падіння виглядає ще більш очевидної, якщо згадати, що, наприклад, у 2015 році після окупації Росією Криму та частини Донбасу попит на нові автомобілі в Україні звалився до 46 тисяч. Це приблизно в два рази менше, ніж було продану у 2020-му, левова частка якого пройшла на карантині.

Також не було жодної новини про закриття автосалонів чи «втечу» когось з імпортерів.

Але найцікавіше те, що деякі компанії не просто не втратили покупців, а навіть примудрилися під час пандемії збільшити продажі. Пощастило тим, у кого виходили нові моделі, які користуються підвищеним попитом. Переважно це були кросовери.

ТОП-10 популярних марок авто в Україні*

*За результатами продажів нових автомобілів з березня 2020 року по березень 2021 року. Динаміка – порівняно з відповідним періодом 2019-2020 років.

Марка Продажі, шт. Динаміка, % Renault 13681 -10.9 Toyota 12896 -4.6 Kia 5923 -21.1 Skoda 4800 -22.1 Hyundai 3927 -22.6 Volkswagen 3564 -23.1 Nissan 3562 -34 Suzuki 3044 7.8 Peugeot 2965 18.3 Mazda 2853 11.7

Підрахунки продажів нових авто в Україні базуються на статистиці, яку публікують «Укравтопром» та «Автоконсалтинг».

Кому «ковід» пішов на користь

Peugeot 2008

У десятці найпопулярніших марок автомобілів в Україні під час карантину найефектніше виглядає результат Peugeot. Місцевий офіс французької компанії збільшив продажі приблизно на 18%.

В Українському офісі Peugeot свій успіх пояснюють тим, що з пандемією співпав старт продажів відразу декількох популярних моделей.

«Варто згадати найгарячішу новинку 2020 року – новий Peugeot 2008. Кросовер дебютував весною 2020 року, а уже в жовтні став лідером в своєму класі компактних кросоверів. У числі бестселерів залишається і Peugeot 3008 (також оновився у 2020 році – ред.), який уже третій рік поспіль показує відмінні продажі», – пояснили «Главком.Техно» в українському представництві Peugeot.

Також в компанії відмічають, що зростав попит на легкі комерційні автомобілі.

«За підсумками 2020 року в Україні було продано 1 286 комерційних автомобілів Peugeot, що на 30% більше в порівнянні з результатами 2019-го. Дані результати дозволили увійти в ТОП-3 ринку LCV (легкі комерційні автомобілі – ред.) і зайняти більше 14% ринку», – відзначили в офісі французької марки.

Mazda CX-5

Змогли виграти від «ковіду» також Suzuki і Mazda – японські компанії, які в Україні, перш за все, роблять ставку на кросовери. У «Сузукі» непогано продаються Vitara та SX4. Обидва кросовери можна віднести до бюджетних.

А ось бестселер Mazda – це CX-5. Також минулого року, на початку карантину, компанія презентувала абсолютно нову модель – невеличкий кросовер CX-30. Це, так би мовити, молодший брат CX-5.

Серед тих, хто не потрапив до топ-10 найпопулярніших брендів, найцікавіші результати продемонстрував Ford. За підрахунками «Главком.Техно», з початку карантину компанії вдалося продати українцям приблизно на 27% більше автомобілів, аніж за той самий період до коронавірусу.

В представництві Ford свої успіхи не коментують. Але можна відзначити, що у другій половині 2020 року в Україні стартували продажі нового покоління Ford Kuga та абсолютно нової моделі компанії Ford Puma. Напевно, зайве казати, що обидві новинки відносяться до класу SUV.

Зросли продажі преміальних автомобілів





Mercedes-Benz GLB

Непогані результати продемонстрували і деякі преміальні марки. Наприклад, український офіс Mercedes збільшив продажі майже на 8%, та застовпив за собою місце лідера класу «люкс».

У 2020 році компанія активно оновлювала модельну лінійку в Україні: у дилерів з’явилося нове покоління кросовера GLA, а також був презентований новий представник компактних паркетників від Mercedes – GLB.

«Незважаючи на всі складнощі, ми зуміли своєчасно організувати презентації всіх новинок 2020 року, як в оффлайн, так і в діджитал форматі. Якщо говорити про ринкові складові, то за моїми спостереженнями в період карантину збільшилася кількість потенційних покупців, які оперативно приймали рішення на користь покупки особистого транспорту через епідеміологічну ситуацію», – так пояснив зростання продажів Євгеній Петренко, керівник відділу легкових автомобілів в українському представництві Mercedes-Benz.

Audi Q3

Вдалося «вийти в плюс» й представництву Audi – фактично за рік карантину компанія поліпшила свій результат в Україні більш, ніж на 25%. В українському офісі німецького вробника також відмітили роль кросоверів у своїх успіхах.

«Нові моделі Q3 та Q3 Sportback користувалися високим попитом і були позитивно сприйняті нашими клієнтами. Також серед бестселерів бренду Audi відзначимо електромобілі e-tron та e-tron Sportback, які з'явилися на ринку у березні 2020 року і стали незмінними лідерами серед преміальних електромобілів», – зазначили представники «Ауді».

BMW X5

Підтверджують зростання попиту на люксові автомобілі й в українському офісі BMW. За даними компанії, в перші два місяці 2021 року українці купили «баварських» автомобілів на 26,2% більше, ніж торік. І це враховуючи те, що в січні цього року було запроваджено локдаун. Тоді як минулого року в січні-лютому карантину ще не було.

«Попит на автомобілі преміум-сегменту знизився на початку пандемії. Проте на початку літа 2020 року попит повернувся на попередній рівень, але реєстрації почали скорочуватися через зупинки виробництва в квітні – травні минулого року. В цілому, можна зауважити, що попит на автомобілі преміум-сегменту є чи не найстабільнішою річчю в нашій країні», – зазначили в представництві BMW.

Плани на 2021 рік





Nissan Qashqai

Більшість імпортерів сходяться на думці, що 2021-й буде кращий за попередній рік. «Ми бачимо, що в Україну вже завозять вакцину від Covid-19. Тож сподіваємося, що коронавірус почне відступати, а продажі нових автомобілів будуть зростати», – коментують в українському офісі Nissan.

Також представники японської марки пов’язують оптимістичний настрій з запланованими новинками. Цього року на українському ринку нарешті дебютує Nissan Juke. Також у продажу з’явиться нове покоління Nissan Qashqai – одного з найпопулярніших кросоверів в нашій країні.

В офісі «Рено» впевнені, що ми і далі будемо спостерігати «кросоверну навалу».

«Січень 2021 року показав, що знизився інтерес до автомобілів сегментів В і С. А ось інтерес до сегменту SUV зріс. Ми вважаємо, що така тенденція буде зберігатися», – пояснили свою позицію представники французького бренду.

В українському офісі PSA, який відповідає за Peugeot, Citroen, Opel та DS, відзначають, що 2021 стане роком електрифікації. Компанія привезе в Україну цілу низку електромобілів. Детально про всі електричні новинки в Україні у 2021 році «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Volkswagen T-Cross

А ось в представництві Volkswagen вважать, що у 2021-му ринок залишиться приблизно на рівні минулого року. Майже ту саму оцінку озвучили й в офісі Kia. За прогнозом представників корейської марки, цього року в Україні буде продано близько 90 тисяч нових автомобілів. Тоді як 2020-й закінчився на позначці 86 тисяч авто.

Що стосується попиту на преміальні автомобілі, він теж має лишитися, як мінімум, на минулорічному рівні. «Дуже важко прогнозувати динаміку автомобільного ринку за поточних обставин. Проте ми вважаємо, що попит на автомобілі преміум-сегменту залишиться традиційно для України стабільним», – вважають в офісі BMW.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»