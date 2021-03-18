Пандемія та торгівля. Як карантин вплинув за купівельні звички українців

Карантинні обмеження вплинули на споживацькі звички 63% українців

У зв’язку з пандемією коронавірусу 40% українців не почуваються комфортно у традиційних магазинах. Про це у програмі «Київ. NewsRoom» на телеканалі «Київ» повідомив керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції компанії «Делойт» в Україні Олександр Ямпольський.

Згідно з результатами дослідження компанії «Делойт» в Україні, карантинні обмеження, запроваджені з весни 2020 року, вплинули на споживацькі звички 63% українців. 18% громадян відзначили, що почали частіше купувати в онлайн-магазинах. А 32% респондентів зазначили, що стали більше купувати товарів онлайн. Відповідно, знизилась активність покупців у традиційних магазинах – майже 40% респондентів відповіли, що у «фізичні» магазини стали заходити рідше. Така ж кількість громадян зазначила, що не почуваються комфортно у традиційних магазинах.

ТОП-3 категорії товарів, які продовжують купувати у традиційних магазинах:

продукти харчування,

алкогольні напої,

лікарські засоби.

В онлайн-магазинах ТОП-3 категорії покупок:

косметика та парфумерія,

побутова техніка і електроніка,

дитячі товари та іграшки.

Найбільше карантин вплинув на споживацькі звички вікової категорії «понад 60 років», а найменший вплив відчула на собі група «16-29 років». Вони ж і стали більше купувати товари онлайн.

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