Пандемія і бізнес. Скільки відкрилось і закрилось компаній у 2020 році

У 2020 році в Україні зареєструвалося майже 54 тисяч нових юридичних осіб, що на 20% менше, ніж у 2019 році, коли розпочали роботу понад 67,5 тисяч підприємств.

За даними дослідження YouControl, водночас припинили існування трохи більше 10 тисяч підприємств, що на третину менше, ніж у 2019-му (понад 15 тисяч) і набагато менше, ніж очікувалося за умов пандемії.

Найбільше юросіб припинили діяльність у Києві - майже 1/5 частина усіх зачинених підприємств.

Найбільше новостворених юросіб обрали основним видом діяльності комплексне обслуговування об’єктів – простіше кажучи, ЖЕКів, ОСББ та інших обслуговуючих фірм. Їх в Україні з’явилося майже 3,5 тисяч.

На другому місці за розповсюдженістю – неспеціалізована оптова торгівля, в якій зареєструвалося понад 3,2 тисяч юросіб.

Загалом у різних галузях оптової торгівлі зареєструвалася майже п’ята частина усіх компаній, які відкрилися у 2020 році.

Торік розпочали свою роботу понад 247,5 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП), що лише на 5% менше, ніж у 2019-му, коли їх відкрилося майже 261,7 тисяча.

Найбільше ФОПів зареєструвалося у лютому торік – понад 31 тисяч. А от квітень – перший місяць після впровадження карантину – показав значний спад: ризикнули стати на бізнес-доріжку лише 8 549 осіб.

Це найнижчий показник за останні чотири роки. Проте дослідження пов’язує із карантинними обмеженнями лише незначне зниження кількості зареєстрованих ФОПів. Водночас динамічно додали ваги під час локдауну такі сервіси, як доставка.

До слова, Антимонопольний комітет оштрафував тютюнову компанію «Тедіс Україна» на понад 274 млн гривень. У компанії заявили, що оскаржать рішення АМКУ у суді.

Також сьогодні уряд звільнив очільника «Укрзалізниці». Він пропрацював на цій посаді всього пів року.

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