Податок на нові квартири: що уряд готує українцям

Без ПДВ залишать тільки те житло, яке купується за допомогою спеціальних державних програм

Кабінет Міністрів пропонує встановити на нові квартири податок в 20%, що може призвести до істотного зростання цін на нове житло. Також впадуть доходи девелоперів.

Повідомляється, що відповідні зміни передбачені законопроєктом № 5600. Також в документі пропонують ввести ПДФО (18%) при продажу більше трьох квартир, пише Обозреватель.

Зазначається, що думки експертів про те, до чого може призвести введення ПДВ, розійшлися. В Асоціації експертів нерухомості вважають, що можливості для різкого подорожчання квартир немає. Мовляв, в такому випадку українці не зможуть купувати нове житло.

Водночас ріелтор Сергій Костецький вважає, що вартість нового житла різко злетить.

«Багато забудовників реально оголосять себе банкрутами. Зараз невеликі будівельні компанії і так виживають, добре себе почувають тільки гіганти», – говорить Костецький.

Без ПДВ залишать тільки те житло, яке купується за допомогою спеціальних державних програм (коли відсоток кредиту оплачують з бюджету), і те житло, яке повністю побудовано за державний кошт.

Як повідомлялося, у травні цього року середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва зросла до 30 тис. грн. Річне зростання склало 4,9 тис. грн за кв. м.

Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що найбільше зростання цін відбулося на «соціальне житло» на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянського забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

Читайте також: