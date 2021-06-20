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    Податок на нові квартири: що уряд готує українцям

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    Уряд хоче ввести податок в 20% на нові квартири - Податок на нові квартири: що уряд готує українцям
    Уряд хоче ввести податок в 20% на нові квартири
    Фото з відкритих джерел

    Без ПДВ залишать тільки те житло, яке купується за допомогою спеціальних державних програм

    Кабінет Міністрів пропонує встановити на нові квартири податок в 20%, що може призвести до істотного зростання цін на нове житло. Також впадуть доходи девелоперів.

    Повідомляється, що відповідні зміни передбачені законопроєктом № 5600. Також в документі пропонують ввести ПДФО (18%) при продажу більше трьох квартир, пише Обозреватель.

    Зазначається, що думки експертів про те, до чого може призвести введення ПДВ, розійшлися. В Асоціації експертів нерухомості вважають, що можливості для різкого подорожчання квартир немає. Мовляв, в такому випадку українці не зможуть купувати нове житло.

    Водночас ріелтор Сергій Костецький вважає, що вартість нового житла різко злетить.

    «Багато забудовників реально оголосять себе банкрутами. Зараз невеликі будівельні компанії і так виживають, добре себе почувають тільки гіганти», – говорить Костецький.

    Без ПДВ залишать тільки те житло, яке купується за допомогою спеціальних державних програм (коли відсоток кредиту оплачують з бюджету), і те житло, яке повністю побудовано за державний кошт.

    Як повідомлялося, у травні цього року середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва зросла до 30 тис. грн. Річне зростання склало 4,9 тис. грн за кв. м.

    Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що найбільше зростання цін відбулося на «соціальне житло» на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянського забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

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    Теги: нерухомість ринок ПДВ житло уряд
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    Податок на нові квартири: що уряд готує українцям