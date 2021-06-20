Нотаріуси готові до введення ринку землі – Шмигаль

Перевірка покупців буде проводитися одразу у кількох реєстрах

Урядом затверджено усі нормативні акти, необхідні для того, аби в Україні запрацював прозорий ринок землі. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Цього тижня було затверджено чіткий порядок перевірки щодо покупця землі з боку нотаріусів. Перевірка відбуватиметься у декількох реєстрах, аби забезпечити прозорість та справедливість процесу», – написав урядовець.

На думку Дениса Шмигаля,ринок землі — це відновлення історичної справедливості, коли громадяни нарешті зможуть вільно та самостійно розпоряджатися власним майном.

До слова, закон, яким передбачено запуск обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні, набуває чинності 1 липня.

Раніше Мін'юст пояснив, що загрожує власникам землі у 2021 році зі старими державними актами на землю.

Також у режимі безоплатної приватизації за двадцять років було виведено з державної в приватну власність більше ніж 5 млн гектарів землі. Фактично вкрали територію Словаччини на території України. Міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю «Лівому берегу» розповів, яким чином найкращі землі були відчужені та як покарають махінаторів.

Нагадаємо, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

28 квітня Рада прийняла відповідний проєкт закону в другому читанні. Зазначимо, прийняття закону супроводжувалося у сесійній залі криками «Ганьба». Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

До слова, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.