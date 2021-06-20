«Укрзалізниця» закупить 100 нових вагонів – Шмигаль

Уряд черговий раз обіцяє вирішити проблему заміни старих вагонів силами вітчизняного виробника

«Укрзалізниця» завершила переговорну процедуру з Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки 100 нових пасажирських вагонів. Про це в суботу, 19 червня, написав пемʼєр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Загальна сума контракту складе більш ніж 3 млрд грн. Це дозволить підтримати українське вітчизняне виробництво, сприятиме відновленню промисловості і водночас дасть можливість продовжити оновлення рухомого складу залізниці», – написав урядовець.

Нагадаємо, що голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в інтервʼю «Главкому» висловив занепокоєння тим, що Крюківський вагонобудівний завод, де працює до 8,5 тис. людей, має на кілька мільярдів контракт із «Укрзалізницею», який наразі не виконується, тому що «Укрзалізниця» не може забезпечити контракт грошима. При цьому перевезення залізницями країни відбуваються старими аварійними вагонами, або вагонами, взятими в оренду в Росії.

При цьому минулого травня Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті», який передбачав списання вагонів за віком, відмовивши йому у державній реєстрації.

Учора Кабінет міністрів продовжив повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці», контракти з якими закінчилися 19 червня, серед яких виявився і журналіст Сергій Лещенко. При цьому за минулий рік «Укрзалізниця» отримала 12 млрд грн збитків.

Як повідомлялося у жовтні минулого року, експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях.