Поки Гройсман на всіх каналах хвалить себе, на казначейському рахунку утричі менше коштів, ніж рік тому

За минулий місяць обсяг коштів на рахунку скоротився більш ніж у 10 разів

Станом на 1 січня 2018 року, залишок коштів уряду на єдиному казначейському рахунку становить майже 5,1 млрд грн, тоді як на початок грудня накопичення становили 54,1 млрд грн. Таким чином, за минулий місяць обсяг коштів скоротився більш ніж у 10 разів. [READ_MORE] Про це свідчать дані Державної казначейської служби



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Казначейські рахунки різко скоритилися

За минулий місяць обсяг коштів на рахунку скоротився більш ніж у 10 разів

Станом на 1 січня 2018 року, залишок коштів уряду на єдиному казначейському рахунку становить майже 5,1 млрд грн, тоді як на початок грудня накопичення становили 54,1 млрд грн.

Таким чином, за минулий місяць обсяг коштів скоротився більш ніж у 10 разів.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

Порівняно з показником рік тому, на 1 січня 2017 року, залишок коштів на єдиному рахунку скоротився у 2,8 рази.

Раніше Рада Національного банку України попередила про ризики для стабільності курсу гривні через формування значних обсягів коштів на рахунках уряду і ліквідності в банківській системі.

«Такі обсяги ліквідності свідчать про формування «монетарного навісу», який сконцентрований в банківській системі і державному секторі. З огляду на поточний стан грошово-кредитного ринку, витрачання коштів урядом протягом короткого періоду часу, як це традиційно відбувалося в кінці року, може мати більш істотні ризики стабільності грошової одиниці України ніж в попередні роки», - заявили в Раді НБУ.

Фахівці НБУ наполягають на необхідності посилення координації грошово-кредитної та бюджетної політики з метою недопущення різкого посилення інфляційних ризиків.

Нагадаємо, 22 грудня прем’єр Володимир Гройсман дав річну підсумкову прес-конференцію. Голова уряду, зокрема, розповів, чому відбувається коливання курсу гривні.

На прес-конференції Гройсман також заявив, що торгова блокада Донбасу призвела до зменшення темпів росту ВВП України.

Крім того, він заявив, що виступає за зниження митних ставок на ввезення іноземних автомобілей.

Також прем'єр пообіцяв, що пенсії для військовослужбовців, які мають бойові заслуги, зростуть у декілька разів.

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Джерело: Новое Время