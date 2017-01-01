Політ Гройсмана, приземлення Саакашвілі, загадка Вакарчука. Політичні підсумки-2017

Провідні політичні експерти про найяскравіші враження від року, що минає, та головні очікування від 2018-го

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів про їхні враження від року, що минає, та очікувань від 2018-го. В цілому, кожному з них було назвати і явного політичного переможця цього року. Якщо в минулі роки інтригу своєю появою в українському політикумі спровокував емоційний та несистемний Михайло

Провідні політичні експерти про найяскравіші враження від року, що минає, та головні очікування від 2018-го

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів про їхні враження від року, що минає, та очікувань від 2018-го. В цілому, кожному з них було назвати і явного політичного переможця цього року. Якщо в минулі роки інтригу своєю появою в українському політикумі спровокував емоційний та несистемний Михайло Саакашвілі, то тепер його називають здебільшого серед розчарувань. А беззаперечна перемога цього року – отримання довгоочікуваного безвізу – трапилась на тлі досить млявої та невиразної внутрішньополітичної ситуації.

Експертам було запропоновано визначити лідерів/антилідерів року за наступними номінаціями:

Найуспішніший політик року. Найбільший провал (Лузер року) Найбільш перспективний політик (Прорив року) Подія року. Найбільше очікування від наступного року.

Володимир Фесенко

голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Найуспішніший політик

Я вважаю, що в цьому році в країні нема жодного переможця. Відносно, з точки зору вирішення конкретних політичних завдань, можна сказати, що рік був достатньо (але не абсолютно) успішним для прем’єра Гройсмана. Всупереч багатьом прогнозам і певним ризикам йому вдалося утриматись на посаді. І це дуже вагомий результат, враховуючи нашу специфічну політичну ситуацію. Йому вдалося провести через парламент дуже серйозні, важливі для уряду реформаторські законопроекти, три великі реформи – освітню, пенсійну і медичну. Плюс бюджет, деякі інші рішення. У цьому сенсі його діяльність у цьому році можна назвати достатньо успішною. Наприкінці року найбільш помітним був Саакашвілі. Але треба мати на увазі дві обставини. Для когось він герой, для когось – антигерой. Тобто його активність сприймається дуже неоднозначно. Весь ажіотаж навколо Саакашвілі створений певними непослідовними або помилковими діями влади.

Лузер року

Важко визначити людину, яка була б єдиним уособленням негараздів. Наприклад, складним кінець року був для Порошенка. Але, якщо подивитися на рейтинги, ситуація для нього не така вже й погана. Цей стереотип про падіння рейтингів Порошенка абсолютно не відповідає дійсності. Я перевірив дані різних опитувань, які підтверджують: падіння нема. Тому проблем та складних моментів багато, але сказати, що він програв, на мій погляд, було б не коректно. Проблемним кінець року був також для Луценка, але я теж не можу назвати його лузером.

Прорив року

Нема таких. Стабілізувалися і покращилися позиції Гройсмана. У нього були певні ризики навесні, улітку, коли виникла певна напруга з впливовими людьми у БПП, але йому вдалося це нейтралізувати. Але проривів не було. Те ж саме і у інших. Саакашвілі став найбільш помітним, але внаслідок ситуацій, які виникли у зв’язку із позбавленням його громадянства, проривом кордону. Сказати, що в нього відбувся електоральний прорив, навряд чи можна. Є політичні сили або політики, у яких рейтингова ситуація стала кращою – Гриценко, наприклад. Але це теж не прорив.

Подія року

Довгоочікуваний безвіз. Інша річ: так довго чекали, що все відбулося майже буденно.

Найбільше очікування від наступного року

Передвиборчий рік – це рік не очікувань, а вичікувань, коли йде підготовка до виборів, і тому якихось великих подій, як правило, не відбувається. Головне – щоб не сталося чогось поганого.

Кость Бондаренко

голова правління Інституту української політики

Найуспішніший політик

Назвати успішного політика цього року дуже важко, бо для цього треба, щоб були успіхи в самій політиці. Якщо міряти успішність рейтингами, то успішним політиком можна назвати Юлію Тимошенко, яка утримує головні позиції. Як не дивно, я би назвав успішним політиком Олега Ляшка, який протягом кількох років займає свої позиції і не сходить з орбіти. Якщо можна назвати політиком, то я би згадав про директора НАБУ Артема Ситника, який «уважать себя заставил». А так політичний процес завмер в мертвій точці, тому і про успішних політиків говорити важко.

Лузер року

Це два політики, які взаємно анігілювали один одного – Порошенко та Саакашвілі. Вони настільки захопились боротьбою один проти одного, що не помітили, як у них посипались рейтинги, і в результаті не змогли запропонувати нічого якісно нового та конструктивного.

Прорив року

Артем Ситник та Вадим Новинський. Почали говорити як про перспективного політика про Вакарчука, але він поки не сказав свого слова в політиці і залишається вічно перспективним.

Подія року

Створення комісії Волкер–Сурков. Нарешті за стіл переговорів щодо врегулювання української кризи сіли її безпосередні бенефіціари – США та Росія.

Найбільше очікування від наступного року

Хочеться, щоб це був рік миру, рік, коли Україна поступово почне позбуватись своєї залежності і дві окуповані території (одна – Росією, друга – Штатами) отримали свою суб’єктність і ми почали розвиватись як незалежна держава.

Олексій Голобуцький

заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Найуспішніший політик

Найуспішнішим політиком став Петро Порошенко. Збройна та фінансова підтримка від США, НАТО і країн Європи, продовження та розширення антиросійських санкцій світом, поступове виведення максимально близько до статусу нон ґрата російських пропагандистських ресурсів в окремих державах, міжнародне економічне рейтингування, голосування в ООН і ПАРЄ, зміна голови ПАРЄ, взаємини з Трампом, безвіз, втримання на тонкому лезі Мінського формату, притому з вигодою для України, звільнення полонених... Кожна з цих задач, навіть окремо, є визначною. Хоча практично кожна вимагала такої ж серйозної і успішної роботи голови уряду (щодо прем'єра слід також згадати укладення кількох угод про Зону вільної торгівлі). Зважаючи на досвід всіх попередніх урядів при чотирьох президентах, максимально спокійна та ефективна співпраця з прем'єром – це також досягнення і позитив. І, здається, взагалі чи не унікальний прецедент як для України.

Лузер року

Однозначно Надія Савченко: починати рік з надвисокого рейтингу і повної довіри суспільства, закінчити рік рейтингом в межах статистичної похибки... І це за непоганої, місцями навіть потужної медійної підтримки – власну програму на ТБ має далеко не кожен політик. І все одно втратити все.

Прорив року

«Прорив року» в нас відбувся 10 вересня на польському кордоні, за участю електрички, кількох гранатометів і купи телевізійників. Ну і самого «проривника», звісно. Саакашвілі за цим пунктом (у лапках, звичайно) не має конкурентів.

Подія року

Безвіз. І не за економічними чи політичними наслідками, не як контраргумент для Росії. А як потужний світоглядний чинник. Можливість з'їздити до будь-якого міста Європи практично «просто так», навіть недовга змога побачити й відчути на собі, як живуть в нормальній державі, поза «колом історичних інтересів Росії» – це найпотужніший важіль довготривалих, стратегічних змін. Хоча спрацьовують подібні світоглядні чинники не надто швидко. Зате незворотньо.

Найбільше очікування від наступного року

Ми всі розуміємо, що війна ще надовго. Міжнародні процеси також швидко не розвиваються. Але я сподіваюсь, що все ж таки справдиться прогноз Moody's щодо економічного зростання України - 3,5% замість стриманих 3%, прогнозованих урядом і закладених в бюджет-2018. Додаткові 0,5% зростання економіки означатимуть, що в 2018-му прийде більше інвесторів, буде створено більше робочих місць, бодай трохи покращиться сальдо міжнародної торгівлі. Це лише піввідсотка, але для суспільства це буде дуже значущим.

Володимир Паніотто

генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

Найуспішніший політик

Я не бачу успішних політиків. Максимальний рейтинг, який отримала в нашому останньому опитуванні Тимошенко, складає 6,5%. Всі інші – менше. Рівень довіри до Верховної Ради менше, ніж до російських ЗМІ, – 7% населення. Тобто повний провал довіри до політики. Жодний політик реально нічого не добився. Хіба що Порошенко не впав так низько, як можна було б очікувати. Все-таки безвіз його врятував.

Лузер року

Мабуть, для Саакашвілі рік склався невдало. Зрозуміло, що до нього не дуже порядно поставились, коли відбирали громадянство, чинили тиск. Ми бачимо, що після останніх подій його рейтинг не тільки не збільшився, незважаючи на те, що він весь час фігурував у ЗМІ, а й трохи впав.

Прорив року

Для всіх був несподіваним великий рейтинг Вакарчука, про якого було багато розмов. Тому, можливо, у цій номінації можна назвати його. Такі ж політики як Найєм, Лещенко і т.д., спочатку мали дуже великий потенціал, але виявилось, що телебачення у нас грає занадто велику роль і достатньо однієї кампанії у ЗМІ, щоб людину знищити, як трапилось з Лещенком. Поки претендент не стає більш-менш помітним, він може виглядати перспективним, а ближче до виборів, якщо він занадто підвищує свій рейтинг, втручаються ЗМІ. Я вважаю, що така небезпека може чекати і на Вакарчука, якщо він буде загрозою для інших претендентів.

Подія року

Мене порадувало те, що за різними параметрами у країні відбулося покращення ситуації. Ми презентували дані за 25 років: рівень бідності з 2014-го по 2015-й рік підскочив вдвічі – з 9% до 17%, потім стабілізувався у 2016-му, а зараз він падає, – 12%, тобто на 5% зменшився за рік. Рівень щастя залишився таким самим, рівень здоров’я підвищився за рахунок того, що зменшилося тютюнопаління. Показники покращилися, але 70% вважає, що країна йде не в той бік.

Найбільше очікування від наступного року

Я хотів би, щоб стабілізувалась військова ситуація.

Вадим Карасьов

директор Інституту глобальних стратегій

Найуспішніший політик

Більше за всіх піднявся Саакашвілі. Він найбільш успішний, про нього говорять.

Лузер року

Більше за інших провалився Порошенко, у якого на початку цього року було найбільше шансів виграти президентські вибори в 2019-му, а зараз набагато менше. У кінці цього року він схожий на «кульгаву качку».

Прорив року

Таких немає. І це плачевний підсумок цього року.

Подія року

Не можу нічого такого згадати, не було епохальних подій. Безвіз не таку не тягне.

Найбільше очікування від наступного року

Щоб не було гірше, бо все дуже погано на усіх фронтах: економічному, олігархічному, антиолігархічному, зовнішньополітичному. Я особисто не пам’ятаю такого тривожного року з 1990-го.

Андрій Золотарьов

керівник аналітичного центру «Третій сектор»

Найуспішніший політик

Напевно, президент. Враховуючи результати, які демонструє країна, дивно, що Петро Олексійович ще тримається у своєму кріслі, більше того – він не остаточно втратив шанс на другий термін. Також, напевно, це – Гройсман. За суб’єктивними характеристиками він набагато відрізняється від Яценюка – у кращий бік, тому і зміг утриматися на посаді. По-перше, у Володимира Борисовича немає такого снобізму та самозакоханості, як у Яценюка. По-друге, Гройсман зумів налагодити конструктивні стосунки не лише всередині уряду, а й з іншими політиками. По-третє, у нього, на відміну від Яценюка, є мерський досвід роботи. Він добре розуміє проблеми місцевих органів влади, може говорити з керівниками міст та областей на одній мові. Головна проблема Гройсмана – це його провінціалізм, містечковість, відсутність освіти, кругозору. Звідси – нерозуміння стратегії реформ, необхідних для економіки, низка помилок та колосальні провали в роботі уряду.

Лузер року

Напевно, Опоблок, який не зумів стати опозицією і досі смикається між бізнесовими та політичними інтересами. У них є кілька фігур, але немає політичної сили як такої.

Прорив року

Намагаються штучно створити перспективного політика з Вакарчука. Але повна політична неспроможність Славка була зрозуміла ще під час його роботі у Верховній Раді, де він рік просидів і так і не зміг розібратися. Додав би ще Саакашвілі. З маргінесу він знову вибився в дамки, але навряд чи Міхо скористається цим шансом. Мені здається, все так само пройде крізь пальці, як його губернаторство. Але відмічу сам факт такого камбеку.

Подія року

Наростання політичної кризи, що проявилась восени, зокрема, події навколо НАБУ.

Найбільше очікування від наступного року

Країна вступає у новий політичний цикл: 2018–2020 роки – це період, коли визначиться, хто контролюватиме Україну, – зовнішні чи внутрішні сили. Така собі боротьба американського чужого з українським хижаком. Головне очікування – щоб кінець епохи української олігархії не перетворився на кінець Української держави. Заяви представників нинішнього владного картелю про те, що ми проскочили важкі часи, є не більш ніж самозаспокоєнням. На Україну чекають не менш складні випробування, ніж у 2013–2014 роках.

Йосип Зісельс

голова Асоціації єврейських організацій і громад

Найуспішніший політик

Не можу назвати такого.

Лузер року

Напевно, Михайло Саакашвілі. Я його добре знаю, у мене є проекти в Грузії. Я був на його інавгураціях, у мене до нього була певна симпатія у роки, коли він був президентом Грузії. Але потім почалося розчарування. Але завжди, коли розчаровуюся, провину за це я покладаю на себе. Це означає, що я неправильно прогнозував дії цього політика. Впевнений, що якщо ти робиш реформи, порушуючи закони, то це все рано чи пізно повернеться назад до тебе.

Подія року

Наші міжнародні успіхи, підписання угоди про Асоціацією з ЄС і запровадження безвізового режиму із Шенгенською зоною. Також важливо, що зсунувся процес американської адміністрації щодо України. Можливо, нам дадуть летальну зброю, яку ми просимо уже декілька років. Я не думаю, що це принесе мир, але допоможе захистити наших воїнів.

Найбільше очікування від наступного року

Тільки молодь, лише природна зміна генерацій виведе Україну з нинішньої ситуації. Головне – аби кількість нових політиків, яка з’явилася останнім часом, перейшла в якість. Я думаю не категоріями лідерів, а категоріями соціуму. Після останнього Майдану ми побачили, що немає того зачарування політиками, яке було у 2004-му році. Нинішній волонтерський рух – суттєвий чинник нової генерації людей, яка розраховує не на лідерів, а на власні сили.

Олексій Гарань

науковий директор фонду «Демократичні ініціативи»

Найуспішніший політик

Для мене головний критерій успішності політика – наскільки його дії співпадають з реформуванням країни. З одного боку, є опозиція, яка часто справедливо критикує владу, але не пропонує конструктивних альтернатив і займається критикою заради критики і рейтингів. З боку влади ми бачимо певні реформаторські речі, але це непослідовно та зигзагоподібно. Але Порошенко, при всій критиці, залишається одним з головних претендентів на перемогу на виборах.

Лузер року

Саакашвілі. Людина показала, наскільки вона може бути деструктивною силою. Він повністю перекреслив ті позитивні спогади, що були пов’язані з його реформами в Грузії.

Прорив року

Прориву року я не бачу – не з’явилось людини, яка б показала, що діє за європейськими стандартами та досягати мети. А перспективним політиком назву Мустафу Найєма, бо, порівняно з іншими з цієї когорти молодих діячів та громадських активістів, він є найбільш прагматичним в хорошому сенсі слова. Для нього критика влади не є самоціллю, він дійсно хоче знайти вирішення. Проблема для нього буде полягати в тому, аби створити дійсно успішну політичну силу.

Подія року

За нашими опитуваннями, населення ставить на перше місце безвіз. Я б додав те, що нарешті повною мірою запрацювала Угода про асоціацію з ЄС. Це – речі, які говорять про наш цивілізаційний вибір.

Найбільше очікування від наступного року

Реформування країни: насамперед, боротьба з корупцією та встановлення верховенства права. Без цього ми будемо тупцювати на місці. Ми можемо проводити реформи, які закладають якісь важливі інституційні речі, але якщо у нас не буде боротьби з корупцією та реального верховенства права, ми не будемо рухатись вперед.

Павло Вуєць, «Главком»

Які оцінки політичні експерти давали за підсумками 2016 року читайте тут: Петро Порошенко – політичний чемпіон року