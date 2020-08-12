З початку року підприємці Київщини сплатили майже 6 млрд грн єдиного внеску



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Найбільші суми сплатили підприємці Білоцерківського району

За січень-липень 2020 року платники Київщини перерахували до соціальних фондів майже 6 мільярдів гривень, збільшивши показник на 163,7 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба в Головного управління Державної податкової служби у Київській області.

Найбільші суми на соціальне забезпечення сплатили підприємці, які ведуть свою діяльність на територіях Білоцерківського управління - 1,1 млрд грн, Бориспільського та Києво-Святошинського управлінь - по 1 мільярду гривень відповідно.

В.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Олександр Загорський повідомив про скорочення боргу з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: «Протягом липня поточного року у результаті співпраці між податковою службою області, Головним управлінням Пенсійного фонду та органами виконавчої влади борг з єдиного внеску зменшився на 64,3 млн грн або 10%».

Водночас ГУ ДПС у Київській області нагадує, що з метою додаткової підтримки платників податків під час карантину законодавством передбачено звільнення від сплати єдиного внеску за себе фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства на період з 1 березня по 31 травня 2020 року, та передбачено незастосування по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину, штрафних санкцій та пені за вчинені порушення законодавства з єдиного внеску.

До слова, податківці київського управління Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, через який протягом 2018-2020 років було проведено операцій на суму понад 200 млн гривень.