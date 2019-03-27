Порошенко розповів, коли Україна може досягти повної енергонезалежності



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У 2021-2022 роках Україна стане енергетично незалежною, ми припинимо імпортувати газ, зазначив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна може досягти повної енергетичної незалежності у 2021-2022 роках.

Про це Порошенко сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Сьогодні цим, цією незалежністю намагаються торгувати. Для чого вони це роблять? А вони так завжди жили. Треба було поїхати до Москви, підписати незрозумілі речі або зрозумілі тепер уже для більшості українців. Після цього кожен листопад чути з Росії звинувачення, що Україна краде газ. Всі пам'ятають це? Кожного року це відбувалось», - нагадав Порошенко.

«Потім кожен грудень Росія перекривала газ для постачання як реакція на свої ж звинувачення, а Україна мала вигляд по всьому світові як країна, яка не варта довіри. В 2015 році в жовтні місяці, коли Путін перекрив газ, я сказав, що ми більше газ не дамо використовувати як політичну зброю. Газ буде звичайним ринковим товаром, а Україна доб'ється енергетичної незалежності», - додав він.

Президент підкреслив, попередні прем'єри і міністри, які зараз їздять в Москву і дуже чітко координуються один з одним, Україні вішали на шию ярмо у вигляді зобов'язань купувати 52 млрд куб. газу в рік.

«Хочу ще раз нагадати - в 2017 році Україна спожила 14 млрд замість 52 млрд, в 2018 році - Україна спожила 10,5 млрд. Я наголошую, якщо ми пройдемо точку неповернення 2019 року, то в 2021-2022 роках Україна стане енергетично незалежною. Ми припинимо імпортувати газ. Це буде результатом нашої позиції з енергетичної незалежності, енергетичної ефективності», - підкреслив він.

Президент наголосив, що на це спрямована монетизація субсидій, підвищення енергоефективності, інтеграція в Європейську енергетичну систему.

«Ми точно цього доб'ємось. І вони налякані. Ще виборів нема, а вони вже побігли - Бойко з Медведчуком говорити з Медведєвим. Вони не говорять, щоб звільнити наших військових, вони не говорять вивести окупаційні війська, вони не говорять про припинення війни. В них нема з Росією інших тем розмови, крім закупівлі газу. І звідти, з Москви вони присилають меседжі, повідомлення, що вони готові вже будуть сформувати коаліцію між Бойко, Тимошенко і іншими», - сказав президент.

Він наголосив, що саме тому так важливі ці вибори.

«Тому ми більше не допустимо, щоб в Росії вирішувалась доля України. Наголошую - ми здатні самі забезпечити захист українських інтересів», - зазначив глава держави.