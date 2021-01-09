Порушення карантину в Тернополі: поліція масово штрафує підприємців

Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно)

Влада Тернополя вирішила не запроваджувати посилений карантин з 8 до 24 січня

У Тернополі поліція почала масово штрафувати підприємців за порушення карантинних правил, оскільки міська влада вирішила не запроваджувати додаткові обмеження з 8 до 24 січня.

Про це повідомив у Facebook мер Тернополя Сергій Надал.

Він також стверджує, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл – щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи.

«Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи», – написав мер.

За його словами, на вихідні вже заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА, яка, ймовірно, скасує рішення міської комісії і запровадить локдаун з 11 січня.

Як відомо, у Тернополі комісія з надзвичайних ситуацій вирішила не запроваджувати локдаун з 8 до 24 січня.

Міська влада пояснила це тим, що у Тернополі практично немає хворих серед дітей та працівників навчальних закладів.

У серпні 2020-го, під час поділу України на зони поширення коронавірусу, місцева влада у Тернополі вже відмовлялася виконувати постанову уряду. Тоді місто потрапило до «червоної» зони карантину, і там мали зупинити роботу громадського транспорту та освітніх закладів, закрити ТРЦ та заклади харчування.

Однак тоді Сергій Надал скликав позачергову сесію міськради. Депутати одноголосно підтримали звернення до Держкомісії з надзвичайних ситуацій вивести Тернопіль з червоної зони. І рекомендували підприємцям працювати, як і раніше, пообіцявши юридичну підтримку у випадку складання адмінпротоколів за порушення карантинних вимог.

Крім того, міський голова Тернополя ігнорував і «карантин вихідного дня», що тривав у листопаді 2020 року. Він заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження попри рішення уряду.

Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадили, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.