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    Економіка та фінанси

    Порушення карантину в Тернополі: поліція масово штрафує підприємців

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    Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів &ndash; з 8 по 24 січня 2021 року (включно) - Порушення карантину в Тернополі: поліція масово штрафує підприємців
    Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно)
    Фото: Нацполіція

    Влада Тернополя вирішила не запроваджувати посилений карантин з 8 до 24 січня

    У Тернополі поліція почала масово штрафувати підприємців за порушення карантинних правил, оскільки міська влада вирішила не запроваджувати додаткові обмеження з 8 до 24 січня.

    Про це повідомив у Facebook мер Тернополя Сергій Надал.

    Він також стверджує, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл – щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи.

    «Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи», – написав мер.

    За його словами, на вихідні вже заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА, яка, ймовірно, скасує рішення міської комісії і запровадить локдаун з 11 січня.

    Як відомо, у Тернополі комісія з надзвичайних ситуацій вирішила не запроваджувати локдаун з 8 до 24 січня.

    Міська влада пояснила це тим, що у Тернополі практично немає хворих серед дітей та працівників навчальних закладів.

    У серпні 2020-го, під час поділу України на зони поширення коронавірусу, місцева влада у Тернополі вже відмовлялася виконувати постанову уряду. Тоді місто потрапило до «червоної» зони карантину, і там мали зупинити роботу громадського транспорту та освітніх закладів, закрити ТРЦ та заклади харчування.

    Однак тоді Сергій Надал скликав позачергову сесію міськради. Депутати одноголосно підтримали звернення до Держкомісії з надзвичайних ситуацій вивести Тернопіль з червоної зони. І рекомендували підприємцям працювати, як і раніше, пообіцявши юридичну підтримку у випадку складання адмінпротоколів за порушення карантинних вимог.

    Крім того, міський голова Тернополя ігнорував і «карантин вихідного дня», що тривав у листопаді 2020 року. Він заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження попри рішення уряду.

    Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадили, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

    Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.

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    Теги: Національна поліція України місцева влада бізнес мер штраф Тернопіль карантин влада Сергій Надал
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