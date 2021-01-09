У центрі Харкова закрили новорічний ярмарок та ковзанку

Через локдаун робота подібних об’єктів опинилася під забороною

У центрі міста Харкова демонтують новорічний ярмарок та закрили ковзанку.

Як повідомляє канал «Харьков Life» у мережі Telegram, на площі Свободи розпочався демонтаж новорічного ярмарку.

Як зазначають свідки, орендодавці вже вивозять своє устаткування. Крім того, проходить демонтаж ковзанки, яка вчора ще працювала.

«Орендарі відвозять свій товар і обладнання, каток не працює. Кажуть, що вартість оренди з 19 грудня по 18 січня – від 70 до 90 000 грн, які оплачувалися наперед, але гроші вже ніхто не поверне», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, посилений карантин в Україні почне діяти згідно з планом Кабміну. Обмеження набудуть чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня. Уряд нагадав, які обмеження діятимуть до 24 січня включно.