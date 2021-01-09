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    У центрі Харкова закрили новорічний ярмарок та ковзанку

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    У місті почали демонтаж святкової ярмарки - У центрі Харкова закрили новорічний ярмарок та ковзанку
    У місті почали демонтаж святкової ярмарки
    Фото: Telegram

    Через локдаун робота подібних об’єктів опинилася під забороною

    У центрі міста Харкова демонтують новорічний ярмарок та закрили ковзанку. 

    Як повідомляє канал «Харьков Life» у мережі Telegram, на площі Свободи розпочався демонтаж новорічного ярмарку.

    Як зазначають свідки, орендодавці вже вивозять своє устаткування. Крім того, проходить демонтаж ковзанки, яка вчора ще працювала.

    «Орендарі відвозять свій товар і обладнання, каток не працює. Кажуть, що вартість оренди з 19 грудня по 18 січня – від 70 до 90 000 грн, які оплачувалися наперед, але гроші вже ніхто не поверне», – йдеться у повідомленні.

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    У центрі Харкова закрили новорічний ярмарок та ковзанку
    У центрі Харкова закрили новорічний ярмарок та ковзанку
    У центрі Харкова закрили новорічний ярмарок та ковзанку
    У центрі Харкова закрили новорічний ярмарок та ковзанку
    У центрі Харкова закрили новорічний ярмарок та ковзанку

    Як повідомлялося, посилений карантин в Україні почне діяти згідно з планом Кабміну. Обмеження набудуть чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня. Уряд нагадав, які обмеження діятимуть до 24 січня включно.

    Теги: Харків гроші ярмарок Telegram карантин робота уряд
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