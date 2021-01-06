Мер Тернополя, який ігнорував попередні карантини, відмовляється вводити в місті січневий локдаун

Надал каже, що захворюваність в місті зменшується

Регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій міста Тернопіль вирішила не вводити додаткові обмеження під час урядового «локдауну» з 8 до 24 січня.

Про це 6 січня повідомили пресслужба Тернопільської міської ради та міський голова Тернополя Сергій Надал.

За словами Надала, під час засідання комісія заслухала позицію освітян, лікарів та інших працівників сфери охорони здоров'я. Міський голова наголосив, що їх інформація свідчить про те, що протягом останніх днів у нас не те що немає зростання кількості хворих.

«У нас, навпаки, є тенденція до зменшення кількості людей, які хворіють, які перебувають у лікувальних закладах з Covid-19 Практично немає хворих серед дітей та працівників закладів освіти», - сказав він.

Він повідомив, що з 11 січня у місті планують відновлювати роботу шкіл (повноцінне навчання у молодшій школі та навчання через один день у старшій). Надал наголосив, що комісія рекомендує суб'єктам господарювання не припиняти свою роботу, а здійснювати її так, як і раніше.

За його словами, під час урядового локдауну діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були ухвалені раніше.

Ми намагаємося дізнатися позицію управління Нацполіції в Тернопільській області, відповідального за дотримання локдауну.

У серпні 2020-го, під час поділу України на зони поширення коронавірусу, місцева влада у Тернополі вже відмовлялася виконувати постанову уряду. Тоді місто потрапило до «червоної» зони карантину, і там мали зупинити роботу громадського транспорту та освітніх закладів, закрити ТРЦ та заклади харчування.

Однак тоді Сергій Надал скликав позачергову сесію міськради. Депутати одноголосно підтримали звернення до Держкомісії з надзвичайних ситуацій вивести Тернопіль з червоної зони. І рекомендували підприємцям працювати, як і раніше, пообіцявши юридичну підтримку у випадку складання адмінпротоколів за порушення карантинних вимог.

Крім того, міський голова Тернополя ігнорував і «карантин вихідного дня», що тривав у листопаді 2020 року. Він заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження попри рішення уряду.

Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів - з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадять, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Ось що уряд забороняє під час локдауну:

відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;

працювати кафе, барам, ресторанам та іншим закладам харчування, крім роботи навинос та на доставку;

працювати кінотеатрам, театрам та іншим культурним закладам;

працювати розважальним закладам та ТРЦ, КРІМ роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;

працювати фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;

працювати різдвяним ярмаркам;

проводити будь-які масові заходи.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.

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