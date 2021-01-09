Коронавірус не передається через шкарпетки, – Степанов

«Якби зараз не було введено посиленого карантину, за кілька тижнів довелося б вводити дійсно більш жорсткий карантин» - очільник МОЗ

«Цигарки та батарейки можна купити в кіосках, робота яких не заборонена» - міністр

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу.

«Ні, Covid не розповсюджується активніше на іграшках, шкарпетках чи батарейках, у порівнянні з кормами для тварин чи насінням. Логіка тут зовсім в іншому і вона абсолютно очевидна, вона ґрунтується на законах епідеміології», - розповів міністр.

«Наприклад, є супермаркет, у ньому є товари на будь-який смак і будь-яку потребу, і є 100 людей, яким треба придбати різні товари. 20 людей підуть у супермаркет, аби придбати їжу, ще 20 підуть, щоб придбати засоби гігієни, наступні 20 підуть у супермаркет, щоб купити посуд чи предмети побутової техніки, а інші – аби придбати одяг, батарейки, шкарпетки.

Якщо ми забороняємо реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, наражаючи на небезпеку інфікуватися. Тобто зі ста людей, які могли бути в супермаркеті та контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази», – пояснив Степанов.

Степанов також навів приклад, що люди, які хочуть купити дитині іграшку і не мають потреби йти по харчові продукти, не підуть по іграшку в супермаркет під час посиленого карантину, а дочекаються його завершення або замовлять товар через інтернет.

Він також наголосив, що цигарки та батарейки можна купити в кіосках, робота яких не заборонена, оскільки вони не проводять приймання відвідувачів.

Степанов зазначив, що, якби зараз не було введено посиленого карантину, вже за кілька тижнів довелося б вводити «дійсно більш жорсткий карантин із повною забороною деяких речей в країні, в тому числі посиленням карантинних заходів на вулицях».

Нагадаємо, станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2411 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 7961 особа;

здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859).

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