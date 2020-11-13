Тернопіль проігнорує карантин вихідного дня

За словами Сергія Надала, на вихідні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого утримують свої заклади і платять працівникам

За словами Сергія Надала, на вихідні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого утримують свої заклади і платять працівникам

У місті не будуть вводити додаткові обмеження, не дивлячись на рішення уряду

Після того, як Тернопіль ігнорував обмеження «червоної» карантинної зони, тепер він не дотримуватиметься і так званого карантину вихідного дня. Про це на брифінгу повідомив мер міста Сергій Надал.

Причина, мовляв, та ж сама: в місті досі діє рішення сесії міської ради та комісії з надзвичайних ситуацій, яким чітко передбачені обмеження, які діють в Тернополі.

За словами Надала, сьогодні відбулася нарада з представниками дрібного та середнього бізнесу, медпрацівниками та лікарями-епідеміологами. На думку медиків, обмеження, які пропонує ввести уряд на вихідних, суттєво не вплинуть на зменшення захворюваності. Натомість вони знищать економіку міста, вважає мер.

«Більшість суб’єктів просто перестануть працювати, бо на вихідних вони мають чи не найбільший прибуток. Внаслідок цього частина тернополян втратить роботу, а місто – надходження», – зауважив Надал.

Він також звернувся до підприємців із проханням якомога ретельніше дотримуватися карантинних норм: маскового режиму, дотримання дистанції.

Правоохоронців попросили посилено перевіряти дотримання підприємцями цих обмежень, а не штрафувати їх за те, що вони працюють. Рестораторів просять обмежити робочі години до 22.00 год.

Громадський транспорт теж їздитиме, як і раніше: кількість пасажирів має дорівнювати кількості сидячих місць. Поїзди в Тернополі також зупинятимуться, наголосили в міській раді.

До слова, на початку вересня мер Тернополя хворів на коронавірус.

Також вже відомо, що Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня.

13 листопада запроваджувати карантин вихідного дня відмовилась міська влада Черкас. У місті у суботу та неділю буде дозволена робота барів, ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів.

Крім того, влада Луцька закликала Кабмін скасувати карантин вихідного дня.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Напередодні уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня.

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