Порятунок «Південмашу»: статутний капітал підприємства поповниться на 2,3 млрд грн



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Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» - провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподар

Рада ухвалила закон, що дасть змогу уникнути банкрутства підприємства

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада України внесла зміни до закону про держбюджет-2020 (щодо додаткових заходів з фінансового оздоровлення державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»).

Ухвалення законопроєкту №3697 в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками підтримали 324 народних депутати.

Законом передбачено введення нової бюджетної програми «Поповнення статутного капіталу державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» на погашення заборгованості з виплати зарплати, єдиного соціального внеску, окремих податків та перед державою за витратами бюджету» з обсягом видатків 2,318 млрд грн.

Кошти пропонується спрямувати шляхом зарахування до статутного капіталу з наступним спрямуванням на погашення заборгованості підприємства до бюджету та державних цільових фондів. На переконання авторів законопроєкту, це дозволить також підвищити капіталізацію підприємства.

Зазначається, що реалізація цього закону дозволить уникнути банкрутства Південмашу, забезпечить умови для збільшення обсягів виробництва та його диверсифікації та приведе до підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку космічного машинобудування та озброєнь.

Як повідомлялося, «Південмаш» зобов’язався до 2023 року виготовити 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій.

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Джерело: Укрінформ