«Укроборонпром» призначив Лося президентом держпідприємства «Антонов»



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42-річний Олександр Лось очолив Державне підприємство «Антонов»

Раніше Лось займав посаду віце-президента з виробництва

Концерн «Укроборонпром» офіційно призначив Олександра Лося президентом Державного підприємства «Антонов».

Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

«Державний концерн «Укроборонпром» офіційно призначив Олександра Лося президентом Державного підприємства «Антонов», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що раніше Лось займав посаду віце-президента з виробництва, а також тимчасово виконував обов'язки президента держпідриємства «Антонов» у період з 9 червня до 7 липня.

«Як уже неодноразово зазначалося Концерном раніше, оновлення керівного складу державного підприємтсва дозволить вибудувати прозорі процеси корпоративного управління, здійснити необхідні для залучення іноземного капіталу фінансові аудити та пришвидшити темпи виготовлення літаків лінійки «Ан», - додали у пресслужбі.

Крім того, зазначається, що концерн у повній мірі виконав свої зобов'язання, передбачені трудовим законодавством і контрактом, перед колишнім президентом держпідприємства «Антонов» Олександром Донцем.

Нагадаємо, 9 червня «Укроборонпром» ухвалив рішення про звільнення керівника держпідприємства «Антонов» Олександра Донця за результатами службової перевірки.

Причиною звільнення стали результати перевірки комісії «Укроборонпрому». Вона виявила численні порушення, зокрема неефективне управління держпідприємством, нецільове використання державної власності та зловживання з боку керівництва, які могли призвести до завдання збитків держави.

В «Укроборонпромі» зазначили, що усі ці результати передали до СБУ та Нацагентства з питань запобігання корупції. Також акт перевірки надіслали і до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, Офісу президента та Кабміну.