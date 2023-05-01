Постачальники електроенергії для населення не мають коштів для закупівлі електрики – учасник ринку

Зараз стоїть гостро проблема необхідності проведення ремонтів, що неможливо в умовах відсутності коштів

Через відсутність дієвого механізму покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) криза невиплат в енергетиці поглиблюється, заявила директор ТОВ «Енера Суми» Ірина Лошак.

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«На сьогоднішній день у нас складна ситуація. Відсутність надходження коштів через те, що не працює повноцінно ПСО, призводить до того, що ми не платимо обленерго – у нас двомісячна заборгованість, також ми не платимо НЕК Укренерго – практично тримісячна заборгованість», – зауважила вона у ході дискусії «Обговорення шляхів стабілізації енергоринку в Україні», організованій Energy Club.

Лошак зазначила, що у обленерго, так само, як і у «Енергоатома», стоїть гостро проблема необхідності проведення ремонтів, що неможливо в умовах відсутності коштів. «Немає коштів на закупівлю електричної енергії і відповідно розрахунків…Сьогодні ми у єдиній залежності потерпаємо від відсутності коштів», – підсумувала вона.

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Додатково до цього, директор ТОВ «Енера Суми» звернула увагу, що збільшується заборгованість сплати за електроенергію по населенню. Нагадаємо, постачальники універсальних послуг (ПУП) просять Уряд, НКРЕКП та РНБО не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи. Звернення до влади підписали 18 постачальників, які просять вжити заходів для повних і своєчасних розрахунків за послуги забезпечення доступності електрики населенню.