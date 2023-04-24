Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України

Росія прискорює інтеграцію окупованих територій України

Окупаційна адміністрації на тимчасово захоплених територіях України змушує населення приймати паспорти Російської Федерації. Також російські загарбники намагаються представити вторгнення як успішне. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, мешканців Херсонської області попередили, що ті, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть «депортовані», а їхнє майно конфісковано.

За даними британської розвідки, Росія використовує паспорти як інструмент «русифікації» окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до вторгнення у лютому 2022 року.

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«Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до бюрократії Російської Федерації, щоб подати вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог активно використовує авіацію, застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.