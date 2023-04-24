Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
фото ілюстративне

Росія прискорює інтеграцію окупованих територій України

Окупаційна адміністрації на тимчасово захоплених територіях України змушує населення приймати паспорти Російської Федерації. Також російські загарбники намагаються представити вторгнення як успішне. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, мешканців Херсонської області попередили, що ті, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть «депортовані», а їхнє майно конфісковано.

За даними британської розвідки, Росія використовує паспорти як інструмент «русифікації» окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до вторгнення у лютому 2022 року.

«Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до бюрократії Російської Федерації, щоб подати вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року», – зазначили у міноборони Британії.

Триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог активно використовує авіацію, застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Теги: розвідка росія Міноборони паспорт майно населення Москва ворог британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Коли Росія влаштує наступний ракетний терор? Прогноз розвідки
Коли Росія влаштує наступний ракетний терор? Прогноз розвідки
На Херсонщині росіяни поцілили у школу та автівку, атакували Оріхів: ситуація в регіонах
На Херсонщині росіяни поцілили у школу та автівку, атакували Оріхів: ситуація в регіонах
На Буковині згоріла церква УПЦ МП (фото, відео)
На Буковині згоріла церква УПЦ МП (фото, відео)
На Луганщині горіла нафтобаза окупантів: росіяни заявляють про атаку безпілотника (фото)
На Луганщині горіла нафтобаза окупантів: росіяни заявляють про атаку безпілотника (фото)
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
23K
«У нас просто батальон распался»: окупант розповідає про безлад у підрозділі (перехоплення)
11K
Ротний загинув у бою, і Олександру випало взяти командування на себе
9468
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8236
Під Іркутськом палають могили «вагнерівців»: що сталося
7315
Що росіяни планували зробити з Україною після перемоги: депутат Держдуми зробив гучну заяву

Новини

Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Сьогодні, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту