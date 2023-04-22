Подорожчання електроенергії: влада назвала два варіанти тарифу

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення ще не ухвалено

Можливе збільшення тарифів для населення повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури

В українському уряді розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону.

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Посадовець зазначив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим.

За словами очільника НКРЕКП, можливе збільшення тарифів для населення повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

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«Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходженння нового опалювального сезону такі схеми є неможливими», – пояснив Ущаповський.

Тому в уряді розглядається питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

«Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту», – зазначив очільник НКРЕКП.

Раніше повідомлялося, що уряд і НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які не мінялися з 2017 року. Найбільш ймовірний варіант – поділ споживачів на дві категорії відповідно до рівня споживання – менше 1000 кВт*год на місяць та понад 1000 кВт*год на місяць.

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Поки що Міністерство енергетики поки не ухвалило рішення про нові тарифи на електроенергію для населення, питання обговорюється.

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня залишаються на рівні 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год на місяць, і 1,68 грн/кВт-год, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт-год.