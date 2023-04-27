Борги перед інвесторами в зелену енергетику тільки продовжують зростати – енергокомпанія

Покупці електроенергії не повністю розраховуються перед «Укренерго» по сплаті за передачу електроенергію і тому це є однією з причин накопичення боргів

Заборгованість перед інвесторами в зелену енергетику України тільки наростає, що створює непередбачуваність для подальшого розвитку галузі в умовах війни з Росією, заявив Воробль Володимир, головний інженер ТОВ «Приморська енергогенеруюча компанія».

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«На початку цього року з нами майже повністю розрахувались з боргами за 2021 рік. Але, якщо раніше до початку року закривали борги за попередній рік, то зараз закрили не за 2022, а лише за 2021 рік. Тому проблеми залишаються», – сказав Воробль.

На його думку, наразі покупці електроенергії не повністю розраховуються перед «Укренерго» по сплаті за передачу електроенергію і тому це є однією з причин накопичення боргів.

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«Якби була 100% оплата по тарифу на передачу, то цього мало бути достатньо для покриття всього боргу перед зеленими електростанціями чи майже всього боргу», – додав енергетик.

Нагадаємо, компанія «Укренерго» має вже 16 млрд грн заборгованості перед держпідриємством «Гарантований покупець» за послугу зі збільшення частки «зеленої» електроенергії в Україні.