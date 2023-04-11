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Закрите небо над Україною: аналітики спрогнозували, скільки ще триватимуть обмеження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Серед ключових факторів, які впливають на прогноз відновлення авіагалузі, крім заборони на польоти, експерти виділяють загальне погіршення економічної ситуації

У повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії діятимуть обмеження на польоти цивільної авіації до 2029 року.  Про це йдеться у весняному звіті Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol).

«Ніякого повернення до «нормальних» маршрутів (до закриття повітряного простору України і Росії) до кінця семирічного горизонту не очікується», – йдеться у повідомленні.

Експерти відзначають, що показавши хороші результати влітку 2022 року, авіагалузь країн Європи продовжує відновлюватися після пандемії Covid-19, чому, серед іншого, сприяє відкриття кордонів Китаєм із середини січня 2023 року. При цьому, на галузь впливає вторгнення Росії в Україну.

Також серед ключових факторів, які впливають на прогноз відновлення авіагалузі, крім заборони на польоти, експерти виділяють загальне погіршення економічної ситуації. Зокрема, негативно на авіатрафіку може позначитися перегляд у бік зниження прогнозу ВВП на 2023 і 2024 роки через вплив енергетичної кризи. Високі ціни на енергоносії та криза вартості життя вплинуть на попит на поїздки, відзначають аналітики.

Вантажний сегмент авіаперевезень сильно постраждав через обмеженість у роботі ключових вантажоперевізників. «Після збільшення попиту під час пандемії ринкова частка сегмента All-Cargo повернулася до допандемічного рівня (4,2%) у 2022 році. Падіння вантажоперевезень, викликане вторгненням Росії в Україну, тепер сильно впливає на цей сегмент», – відзначають експерти.

У Eurocontrol також очікують, що авіатрафік країн Євросоюзу повернеться до показників 2019 року тільки до 2025 року. Раніше аналітики відзначали, що це відбудеться вже цього року.

Нагадаємо, вночі 24 лютого 2022 року повітряний простір над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона на польоти була введена над територіями Росії, які межують з Україною. 

Тим часом румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки в зоні відповідальності НАТО.

Теги: 24 лютого криза літак

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