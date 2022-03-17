Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України

Президент Франції може незабаром завітати в Україну. Однак є умова

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 17 березня, провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорювали війну Росії проти України. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

«Продовжив діалог із президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію», – розповів український президент.

Інших подробиць телефонної розмови президентів України та Франції наразі немає.

Тим часом стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон може здійснити візит в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Однак, як наголосив французький президент, головна умова для цього візиту – він не повинен бути «марним». Про це повідомляє Noticiasaominuto.

«Коли я поїхав у Москву та Київ у лютому, це було тому, що я думав, що маю «карту», яку потрібно розіграти, і що ще є можливість. Я продовжую це робити, розмовляючи кілька разів з президентом Зеленським, з яким я говоритиму через кілька годин, але поки не відбудеться кристалізації чогось відчутного (у переговорах з РФ – ред.), було б даремно (їхати до Києва – ред.)», – сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні Макрон переговорить із Зеленським і Путіним.

Нагадаємо, Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним.

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