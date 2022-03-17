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    Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України

    Окрему увагу лідери приділили мирному діалогу - Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України
    Окрему увагу лідери приділили мирному діалогу
    фото: ЕРА

    Президент Франції може незабаром завітати в Україну. Однак є умова

    Президент Володимир Зеленський сьогодні, 17 березня, провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорювали війну Росії проти України. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

    «Продовжив діалог із президентом Франції. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію», – розповів український президент.

    Інших подробиць телефонної розмови президентів України та Франції наразі немає.

    Тим часом стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон може здійснити візит в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Однак, як наголосив французький президент, головна умова для цього візиту – він не повинен бути «марним». Про це повідомляє Noticiasaominuto.

    «Коли я поїхав у Москву та Київ у лютому, це було тому, що я думав, що маю «карту», яку потрібно розіграти, і що ще є можливість. Я продовжую це робити, розмовляючи кілька разів з президентом Зеленським, з яким я говоритиму через кілька годин, але поки не відбудеться кристалізації чогось відчутного (у переговорах з РФ – ред.), було б даремно (їхати до Києва – ред.)», – сказав він.

    Як повідомлялося, сьогодні Макрон переговорить із Зеленським і Путіним.

    Нагадаємо, Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон Twitter президент окупація #stoprussia
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    Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України