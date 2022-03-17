Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним

ОП буде робити усе можливе аби проводити переговори з Путіним, адже це реальний шлях до завершення війни

Зустріч президента Росії Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським може відбутися найближчими тижнями, але лише після погодження мирного договору. Про це повідомив в інтерв'ю для wp.pl радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, на сьогодні російська та українська делегації залишаються за своїх позицій, а погодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час сторони мають наблизитись до мирної угоди.

«Щойно роботу над договором буде завершено, ми приступимо до організації зустрічі (Путіна та Зеленського, – ред.). Це відбудеться найближчими тижнями. Місце для нас не має значення. Це може бути будь-яке місце, окрім Росії», – наголосив Подоляк.

Він також зазначив, що українська сторона поки що не акцентує уваги на тому, чи зможе Зеленський потиснути руку Путіну.

«Після того, як основи мирного договору буде розроблено, ми розглянемо відповідну модель поведінки на зустрічі президентів. Питання рукостискання нас найменше непокоїть», – додав він.

Подоляк вважає, що ОП буде робити усе можливе, попри загрозу скасування санкцій після зустрічі Зеленського та Путіна, аби проводити переговори із самим керманичем Кремля, адже це реальний шлях до завершення війни.

«Є думки, що особиста зустріч Зеленського та Путіна може бути помилкою. Вони вказують на те, що зараз російський президент є токсичним ізгоєм на міжнародній арені, але після прямих переговорів із Зеленським він знову стане авторитетним. Санкції буде знято, і історія повернеться на круги своя. Я розумію, що тому, хто живе у безпечному місці, де не падають бомби на житлові масиви, де не гинуть жінки та діти, легко про це говорити. Але якими є наші варіанти», – резюмував Подоляк.

Окремо Михайло Подоляк зауважив, що на переговорах з Росією українська сторона надала власну модель гарантій безпеки. Він додав, що результатом переговорів не буде двостороннього договору між Росією та Україною. Натомість це повинен буди багатосторонній договір, пакетна угода, в якій візьме участь низка країн – їх кількість ще обговорюється. П’ять чи сім країн, припустив Подоляк.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.