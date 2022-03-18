Знищили сім літаків та вертоліт рашистів: Повітряні сили підбили підсумки доби (відео)

Силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів

Сили Протиповітряної оборони України уразили 14 повітряних цілей рашистів 17 березня. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Так, винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога.

По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил звітують про ураження ще 5літаків окупантів, типи встановлюються.

Також протиповітряною обороною знищено:

3 безпілотники;

3 крилаті ракети;

1вертоліт рашистів.

Крім того, 17 березня силами протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

7 літаків;

1 вертоліт;

3 БпЛА;

3 крилаті ракети

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що стратегічні цілі щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.

Командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано приблизно 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та Хезболи.

Нагадаємо, на Луганщині: після обстрілу будинку матері та дитини у Сєвєродонецьку жертв нема.

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