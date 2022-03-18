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    Хакерська атака на українські ЗМІ: загрози витоку даних нема

    Загроза ліквідована, ресурси знову працюють - Хакерська атака на українські ЗМІ: загрози витоку даних нема
    Загроза ліквідована, ресурси знову працюють
    фото з відкритих джерел

    Низка медіа зазнала нападу з РФ

    Низка онлайн-ресурсів українських ЗМІ 17 березня зазнали хакерської атаки з російської федерації. Про це Служба безпеки України повідомляє у Telegram.

    «Сьогодні (17 березня – ред.) низка онлайн-ресурсів українських ЗМІ зазнали хакерської атаки з російської федерації. Зокрема, на них було розміщено заборонену в Україні символіку, яку використовують окупанти», – ідеться у повідомленні.

    СБУ спільно з профільними органами (НКЦК при РНБО, Держспецзв'язком, Кіберполіцією) провели ретельну перевірку цього факту. Наразі загрозу ліквідували, всі ресурси відновили свою роботу.

    «Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах. Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки. Їхні дії будуть кваліфіковані згідно з чинним законодавством, зокрема, в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності», – наголосили в СБУ.

    Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.

    Згідно з повідомленням, підготовка цієї нескладної атаки, яка полягала в експлуатації вразливості рекламного додатку, готувалася від початку відкритої російської агресії.

    Нагадаємо, вчора МВС попереджало про масштабні хакерські атаки РФ на українські ЗМІ.

    Як відомо, за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ СБУ РНБО війна розслідування Україна Telegram окупація #stoprussia
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    Хакерська атака на українські ЗМІ: загрози витоку даних нема