Хакерська атака на українські ЗМІ: загрози витоку даних нема

Низка медіа зазнала нападу з РФ

Низка онлайн-ресурсів українських ЗМІ 17 березня зазнали хакерської атаки з російської федерації. Про це Служба безпеки України повідомляє у Telegram.

«Сьогодні (17 березня – ред.) низка онлайн-ресурсів українських ЗМІ зазнали хакерської атаки з російської федерації. Зокрема, на них було розміщено заборонену в Україні символіку, яку використовують окупанти», – ідеться у повідомленні.

СБУ спільно з профільними органами (НКЦК при РНБО, Держспецзв'язком, Кіберполіцією) провели ретельну перевірку цього факту. Наразі загрозу ліквідували, всі ресурси відновили свою роботу.

«Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах. Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки. Їхні дії будуть кваліфіковані згідно з чинним законодавством, зокрема, в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності», – наголосили в СБУ.

Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.

Згідно з повідомленням, підготовка цієї нескладної атаки, яка полягала в експлуатації вразливості рекламного додатку, готувалася від початку відкритої російської агресії.

Нагадаємо, вчора МВС попереджало про масштабні хакерські атаки РФ на українські ЗМІ.

Як відомо, за місяць Росія здійснила понад 3 тис. кібератак на українські сервіси.

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