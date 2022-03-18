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    Події в Україні

    «Ми вас не залишимо». Зеленський до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео)

    Глава держави каже, що докладає максимум зусиль задля звільнення української землі - «Ми вас не залишимо». Зеленський до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео)
    Глава держави каже, що докладає максимум зусиль задля звільнення української землі
    фото: Офіс президента

    Президент виступив зі зверненням після 22 діб війни

    Уночі 18 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до нації.

    «Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо всі. Армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква... Увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Як усі ми на нашій землі», – наголосив президент.

    Нагадаємо, Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України.

    Також Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним.

    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти церква ДСНС армія війна Володимир Зеленський Україна Чернігів президент поліція окупація #stoprussia
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    «Ми вас не залишимо». Зеленський до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео)