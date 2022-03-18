«Ми вас не залишимо». Зеленський до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео)

Президент виступив зі зверненням після 22 діб війни

Уночі 18 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до нації.

«Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо всі. Армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква... Увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Як усі ми на нашій землі», – наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський поговорив із Макроном: йшлося про підтримку України.

Також Офіс президента назвав умову, коли Зеленський може зустрітися із Путіним.