Зливи на Прикарпатті: підтоплено понад 40 будинків і майже 100 дворів



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Негода на Прикарптті завдала лиха мешканцям

Рятувальники долають наслідки негоди

Внаслідок інтенсивних опадів 22 червня на території Івано-Франківської області в 38 населених пунктах підтоплено 43 житлових будинки, 92 домогосподарства, 21 присадибних ділянок та понад 5 га сільгоспугідь.Про це інформує управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Для надання допомоги населенню в ліквідації наслідків негоди було здійснено 47 виїздів, всього залучено 67 одиниць техніки та 239 чоловік – рятувальників та поліціянтів. З них від У ДСНС в області 58 одиниць техніки та 221 чололовік.

Працівниками пожежно-рятувальної служби відкачано воду з 24 житлових будівель та 5 об’єктів, відведено воду з 24 домогосподарств , розчищено 2 ділянки автомобільної дороги від зсуву ґрунту протяжністю 56 м, прибрано 4 повалених на проїжджу частину дерева, евакуйовано з зони підтоплення двох осіб, надано допомогу по буксируванню із зони затоплення водіям 4 транспортних засобів, в яких перебувало 7 осіб та 2 собаки.

Для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду було відсутнє транспортне сполучення, рятувальники доставили гелікоптером «Eurocopter Н225» 2150 кг продуктів харчування (мука, цукор, крупи, хліб).

Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби дамбу. Вода може затопити два населених пункти. Місцеві жителі публікують відео нестримної стихії. Також буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.